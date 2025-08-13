توتر داخل القيادة الإسرائيلية.. بن غفير يهاجم رئيس الأركان لرفضه المهووس احتلال غزة

MENAFN - Palestine News Network ) 13/8/2025 - PNN

هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيليّ المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس أركان الجيش إيال زامير لما يعدّه "مُعارض شديدة" من قِبل الأخير، إزاء احتلال قطاع غزة.

وقال بن غفير، في منشور، مساء اليوم الأربعاء، إنه "عندما ترى من يحيطون برئيس الأركان، تفهم لماذا يعارض رئيس الأركان احتلال غزة، بشدّة".

وأضاف أن "هؤلاء أناس أصحاب مفاهيم، أناس مُستسلمون، وأقول: إذا لم يتحرّك رئيس الأركان ويطرد من في قوقعته، فليُطرد رئيس الأركان، ويجب إعادته إلى منزله!".

و"أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، اللواء إيال زامير، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، الجنرال دان كين، وقائد القيادة المركزية الأميركية الجديد، الأدميرال براد كوبر"، بحسب بيان صدر عن الجيش الإسرائيليّ، مساء الأربعاء.

وذكر البيان أنه "خلال المحادثات، ناقش الطرفان الوضع الإستراتيجي في مختلف المجالات، وأهمية التعاون بين الجيش الأميركي والجيش الإسرائيلي؛ كما هنأ رئيس الأركان قائد القيادة المركزية الأميركية الجديد على تولّيه منصبه".

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الأحد، إنه سيطالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في اجتماع الكابينيت القادم باتخاذ خطوات عملية وفورية تهدف إلى إسقاط السلطة الفلسطينية.

وأضاف بن غفير أن الرد على ما وصفه بأوهام رئيس السلطة محمود عباس، بشأن إقامة الدولة الفلسطينية يجب أن يكون بتدمير "سلطة الإرهاب" التي يترأسها، بحسب وصفه.

وزار قائد الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، موشيه بينتشي، أمس الثلاثاء، برفقة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، البؤرة الاستيطانية العشوائية "معاليه تيدهار" الواقعة في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، وكان إلى جانبهم ناشط اليمين المتطرف، إليشاع ييريد، الذي اعتقل قبل سنتين بشبهة ضلوعه بقتل مواطن فلسطيني في قرية برقة، لكن أطلِق سراحه بعد خمسة أيام.

وتعتبر البؤر الاستيطانية العشوائية "غير قانونية" بموجب القانون الإسرائيلي لأنها إقامتها لم تكن بموجب قرار الحكومة الإسرائيلية. وييريد ضالع في إقامة عدد من البؤر الاستيطانية، لكن هذا لم يمنع ضابط الشرطة بينتشي من الجلوس إلى جانبه أثناء زيارة البؤرة الاستيطانية، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" في وقت سابق اليوم.