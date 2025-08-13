توتر داخل القيادة الإسرائيلية.. بن غفير يهاجم رئيس الأركان لرفضه المهووس احتلال غزة

توتر داخل القيادة الإسرائيلية.. بن غفير يهاجم رئيس الأركان لرفضه المهووس احتلال غزة
هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيليّ المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس أركان الجيش إيال زامير لما يعدّه "مُعارض شديدة" من قِبل الأخير، إزاء احتلال قطاع غزة.
وقال بن غفير، في منشور، مساء اليوم الأربعاء، إنه "عندما ترى من يحيطون برئيس الأركان، تفهم لماذا يعارض رئيس الأركان احتلال غزة، بشدّة".
وأضاف أن "هؤلاء أناس أصحاب مفاهيم، أناس مُستسلمون، وأقول: إذا لم يتحرّك رئيس الأركان ويطرد من في قوقعته، فليُطرد رئيس الأركان، ويجب إعادته إلى منزله!".
و"أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، اللواء إيال زامير، أمس الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، الجنرال دان كين، وقائد القيادة المركزية الأميركية الجديد، الأدميرال براد كوبر"، بحسب بيان صدر عن الجيش الإسرائيليّ، مساء الأربعاء.
وذكر البيان أنه "خلال المحادثات، ناقش الطرفان الوضع الإستراتيجي في مختلف المجالات، وأهمية التعاون بين الجيش الأميركي والجيش الإسرائيلي؛ كما هنأ رئيس الأركان قائد القيادة المركزية الأميركية الجديد على تولّيه منصبه".
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، الأحد، إنه سيطالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في اجتماع الكابينيت القادم باتخاذ خطوات عملية وفورية تهدف إلى إسقاط السلطة الفلسطينية.
وأضاف بن غفير أن الرد على ما وصفه بأوهام رئيس السلطة محمود عباس، بشأن إقامة الدولة الفلسطينية يجب أن يكون بتدمير "سلطة الإرهاب" التي يترأسها، بحسب وصفه.
وزار قائد الشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، موشيه بينتشي، أمس الثلاثاء، برفقة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، البؤرة الاستيطانية العشوائية "معاليه تيدهار" الواقعة في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون"، وكان إلى جانبهم ناشط اليمين المتطرف، إليشاع ييريد، الذي اعتقل قبل سنتين بشبهة ضلوعه بقتل مواطن فلسطيني في قرية برقة، لكن أطلِق سراحه بعد خمسة أيام.
وتعتبر البؤر الاستيطانية العشوائية "غير قانونية" بموجب القانون الإسرائيلي لأنها إقامتها لم تكن بموجب قرار الحكومة الإسرائيلية. وييريد ضالع في إقامة عدد من البؤر الاستيطانية، لكن هذا لم يمنع ضابط الشرطة بينتشي من الجلوس إلى جانبه أثناء زيارة البؤرة الاستيطانية، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" في وقت سابق اليوم.
