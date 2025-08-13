وزير الزراعة يبحث مع نقابة أصحاب المعاصر تحديات قطاع الزيتون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آب (بترا)- بحث وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، اليوم الأربعاء، مع نقيب أصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون تيسير النجداوي وعدد من أعضاء مجلس النقابة، مجموعة من القضايا التي تهم قطاع الزيتون، والتحديات البيئية المرتبطة بعملية التخلص من مياه الزيبار الناتجة عن المعاصر.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تفعيل عمل لجنة حماية زيت الزيتون، التي تضطلع بدور أساسي في حماية صحة المستهلك من أي ممارسات غير سليمة، والحفاظ على جودة المنتج المحلي، وهو ما ينعكس إيجابا على سمعة زيت الزيتون الأردني في الأسواق المحلية والعالمية.

وأكد خريسات، ضرورة إيجاد حلول علمية وعملية مبتكرة تضمن الحفاظ على الموارد البيئية والمائية واستدامتها، موضحا أن الوزارة شكلت لجنة فنية متخصصة تضم ممثلين عن الجهات المعنية، بما فيها النقابة، بهدف وضع حلول تكنولوجية للتعامل مع مياه الزيبار، وحماية البيئة وتعزيز كفاءة الإنتاج.

13/08/2025 16:42:44