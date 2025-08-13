لجنة تطوير التفتيش على الأعمال تعقد اجتماعها الـ14

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آب (بترا)- ترأست الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، نائب رئيس اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال، دانا الزعبي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الـ14 للجنة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمليات التفتيش على المنشآت.

وأكدت الزعبي، أهمية دور اللجنة العليا لتطوير التفتيش كمظلة وطنية لتطوير منظومة التفتيش على الأعمال، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والنهوض بمنظومة الرقابة بنحو متكامل، إضافة إلى تعزيز تنسيق العمل الرقابي بين الجهات المرجعية التنظيمية، مشددة على أهمية تطبيق نظام التفتيش المحوسب في الجهات الرقابية.

وناقشت اللجنة مجموعة من الموضوعات الخاصة بعمليات الرقابة والتفتيش على الأعمال، واتخذت عدة قرارات بشأن لجنة التفتيش المشتركة، وقدمت توصيات لتعزيز دورها الرقابي.

وأكدت اللجنة أهمية التزام الجهات المرجعية التنظيمية بتبني التوجهات الاستراتيجية الواردة في الاستراتيجية الوطنية لتطوير التفتيش على الأعمال (2024 – 2026)، وتنفيذ الأنشطة المرتبطة بها، ومنها جائزة وحدة التفتيش المبدعة، وتعزيز مفهوم التفتيش الذكي، ووضع إطار مؤسسي لهذا النوع من التفتيش.

