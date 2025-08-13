لجنة تطوير التفتيش على الأعمال تعقد اجتماعها الـ14

لجنة تطوير التفتيش على الأعمال تعقد اجتماعها الـ14
عمان 13 آب (بترا)- ترأست الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، نائب رئيس اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال، دانا الزعبي، اليوم الأربعاء، الاجتماع الـ14 للجنة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمليات التفتيش على المنشآت.
وأكدت الزعبي، أهمية دور اللجنة العليا لتطوير التفتيش كمظلة وطنية لتطوير منظومة التفتيش على الأعمال، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والنهوض بمنظومة الرقابة بنحو متكامل، إضافة إلى تعزيز تنسيق العمل الرقابي بين الجهات المرجعية التنظيمية، مشددة على أهمية تطبيق نظام التفتيش المحوسب في الجهات الرقابية.
وناقشت اللجنة مجموعة من الموضوعات الخاصة بعمليات الرقابة والتفتيش على الأعمال، واتخذت عدة قرارات بشأن لجنة التفتيش المشتركة، وقدمت توصيات لتعزيز دورها الرقابي.
وأكدت اللجنة أهمية التزام الجهات المرجعية التنظيمية بتبني التوجهات الاستراتيجية الواردة في الاستراتيجية الوطنية لتطوير التفتيش على الأعمال (2024 – 2026)، وتنفيذ الأنشطة المرتبطة بها، ومنها جائزة وحدة التفتيش المبدعة، وتعزيز مفهوم التفتيش الذكي، ووضع إطار مؤسسي لهذا النوع من التفتيش.
