هيئة الطاقة المتجددة تشارك بمنتدى عالمي في الصين

عمان 13 آب (بترا)- شاركت الهيئة العربية للطاقة المتجددة بورقة عمل رئيسية في المنتدى العالمي لتخزين الطاقة، الذي عقد في مدينة كوانزو الصينية، قدمها أمين عام الهيئة المهندس محمد الطعاني.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة اليوم الأربعاء، نال الأردن إشادة كبيرة باعتباره من أفضل الدول في استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، من حيث نسبة المواطنين، وعدد السيارات الكهربائية، وأنظمة تخزين الطاقة، وكودات المباني الخضراء، إضافة إلى استثمار الطاقة المتجددة في شحن السيارات الكهربائية.

وتم عرض خلال المنتدى، الذي شارك فيه خبراء من مختلف دول العالم، فرص الاستثمار في مجال تخزين الطاقة في الوطن العربي، خاصة أن العالم العربي يتصدر العالم في مصادر الطاقة التقليدية من النفط والغاز الطبيعي ضمن سلاسل التزويد والإمدادات العالمية، كما يلعب دورا محوريا كحلقة وصل للشبكة الكهربائية الذكية للطاقة المتجددة التي تربط القارات ببعضها البعض.

وقال بيان الهيئة إن قدرات تخزين الطاقة في الأردن شهدت ارتفاعا من 175 "جيجاوات/ساعة" إلى 230 "جيجاوات"، في ظل التطور السريع في صناعة بطاريات التخزين والسيارات الكهربائية عالميا، ما أدى إلى تراجع واضح في بناء محطات الوقود التقليدية، والتحول نحو النقل الأخضر الكهربائي، والاعتماد المتزايد على الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مع استمرار استخدام المصادر التقليدية في القطاعات الصناعية الخفيفة والثقيلة.

وأضاف البيان أن التحول نحو الثورة الصناعية الخامسة يتطلب مضاعفة الطلب العالمي على الكهرباء، حيث تمثل الصحارى فرصة استثمارية ضخمة لإنشاء مزارع طاقة شمسية تزود مراكز جمع البيانات الضخمة حول العالم.

وأكد المشاركون من مختلف الدول أن حل الأوضاع الجيوسياسية يعد أمرا ضروريا لتسريع الانتقال الطاقي، الذي يسير ببطء حاليا، ويؤثر سلبا على الانتعاش الاقتصادي العالمي.

13/08/2025 16:47:59