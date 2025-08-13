هيئة الطاقة: انقطاعات فردية ومحدودة جراء موجة الحر

هيئة الطاقة: انقطاعات فردية ومحدودة جراء موجة الحر
عمان 13 آب (بترا)- أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، متابعتها الحثيثة على مدار الساعة لوضع الشبكة الكهربائية في المملكة، خصوصًا مع ارتفاع الأحمال الناتج عن موجة الحر، مشددة على عدم وجود أي انقطاعات واسعة للتيار في المملكة.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الانقطاعات كانت محدودة وشملت حالات فردية، تم التعامل معها بسرعة بفضل الكوادر الفنية المنتشرة في الميدان، مؤكدة أن هذه الانقطاعات لم تتجاوز كونها أعطالًا فردية.
وأوضحت الهيئة، أن وحدة المراقبة والطوارئ تراقب على مدار الساعة جميع الشبكات المنتشرة في أنحاء المملكة، وتستقبل جميع شكاوى المواطنين عبر رقم الطوارئ المخصص، على مدار 24 ساعة.
13/08/2025 16:27:00
