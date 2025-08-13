هيئة الطاقة: انقطاعات فردية ومحدودة جراء موجة الحر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آب (بترا)- أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، متابعتها الحثيثة على مدار الساعة لوضع الشبكة الكهربائية في المملكة، خصوصًا مع ارتفاع الأحمال الناتج عن موجة الحر، مشددة على عدم وجود أي انقطاعات واسعة للتيار في المملكة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الانقطاعات كانت محدودة وشملت حالات فردية، تم التعامل معها بسرعة بفضل الكوادر الفنية المنتشرة في الميدان، مؤكدة أن هذه الانقطاعات لم تتجاوز كونها أعطالًا فردية.

وأوضحت الهيئة، أن وحدة المراقبة والطوارئ تراقب على مدار الساعة جميع الشبكات المنتشرة في أنحاء المملكة، وتستقبل جميع شكاوى المواطنين عبر رقم الطوارئ المخصص، على مدار 24 ساعة.

--(بترا)

م ف/ ن ح/ف ق

13/08/2025 16:27:00