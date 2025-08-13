الأراضي تطلق 10 خدمات إلكترونية جديدة

الأراضي تطلق 10 خدمات إلكترونية جديدة
عمان 13 آب (بترا)- أطلقت دائرة الأراضي والمساحة، اليوم الأربعاء، 10 خدمات إلكترونية جديدة، تغطي غالبية المعاملات التي تستقبلها الدائرة وتعد من أكثر الخدمات طلبا من قبل المواطنين والمستثمرين والبنوك، ليصبح العدد الكلي للخدمات المقدمة إلكترونيا 45 خدمة.
وبحسب بيان للدائرة، يأتي إطلاق هذه الخدمات تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتزاما بما تعهدت به الحكومة ضمن الجدول الزمني المحدد، من خلال تبني الدائرة خطة تحول إلكتروني محكمة وعلى مراحل، بما يضمن أمن وسلامة المعلومات.
وبينت الدائرة، أن حزمة الخدمات الإلكترونية التي أطلقت شملت خدمات البيع لغايات التأجير التمويلي والرهن التأميني وبيع عقار مع تأمينه ووعد بالبيع والبيع بالتقسيط وتوثيق الوصية وتسجيل حقوق الوكيل المتوفى والانتقال والانتقال والتخارج والوقف الذري.
وأكدت أن الهدف من الاستمرار في إطلاق الخدمات الإلكترونية هو تمكين المواطنين من الحصول على خدماتها دون الحاجة إلى مراجعة مديرياتها المختلفة، إضافة إلى اختصار إجراءات العديد من الخدمات التي كانت تتطلب الحضور الشخصي ما يوفر الوقت والجهد على المواطن.
يشار إلى أن دائرة الأراضي خفضت سابقا عدد مراجعيها بنسبة 76 بالمئة ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 90 بالمئة بعد إطلاق الحزمة الجديدة من الخدمات الإلكترونية.
13/08/2025 16:15:01
