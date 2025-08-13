الأراضي تطلق 10 خدمات إلكترونية جديدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آب (بترا)- أطلقت دائرة الأراضي والمساحة، اليوم الأربعاء، 10 خدمات إلكترونية جديدة، تغطي غالبية المعاملات التي تستقبلها الدائرة وتعد من أكثر الخدمات طلبا من قبل المواطنين والمستثمرين والبنوك، ليصبح العدد الكلي للخدمات المقدمة إلكترونيا 45 خدمة.

وبحسب بيان للدائرة، يأتي إطلاق هذه الخدمات تنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتزاما بما تعهدت به الحكومة ضمن الجدول الزمني المحدد، من خلال تبني الدائرة خطة تحول إلكتروني محكمة وعلى مراحل، بما يضمن أمن وسلامة المعلومات.

وبينت الدائرة، أن حزمة الخدمات الإلكترونية التي أطلقت شملت خدمات البيع لغايات التأجير التمويلي والرهن التأميني وبيع عقار مع تأمينه ووعد بالبيع والبيع بالتقسيط وتوثيق الوصية وتسجيل حقوق الوكيل المتوفى والانتقال والانتقال والتخارج والوقف الذري.

وأكدت أن الهدف من الاستمرار في إطلاق الخدمات الإلكترونية هو تمكين المواطنين من الحصول على خدماتها دون الحاجة إلى مراجعة مديرياتها المختلفة، إضافة إلى اختصار إجراءات العديد من الخدمات التي كانت تتطلب الحضور الشخصي ما يوفر الوقت والجهد على المواطن.

يشار إلى أن دائرة الأراضي خفضت سابقا عدد مراجعيها بنسبة 76 بالمئة ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 90 بالمئة بعد إطلاق الحزمة الجديدة من الخدمات الإلكترونية.

(بترا)

رش/ع أ/ف ق

13/08/2025 16:15:01