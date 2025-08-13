  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الشؤون جميع الخدمات والمزايا المقررة لـ معدلات أوضاعهن وفق المادة 8 مستمرة دون تغيير

الشؤون جميع الخدمات والمزايا المقررة لـ معدلات أوضاعهن وفق المادة 8 مستمرة دون تغيير

2025-08-13 10:05:58
(MENAFN- Al-Anbaa)

ماضي الهاجري
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية حرصها على ضمان استمرارية جميع الخدمات والمزايا المقررة لـ «معدلات أوضاعهن» وفق المادة «8» سابقا، مشددة على أن هذه الخدمات لاتزال سارية، وذلك استنادا إلى توجيهات وقرارات مجلس الوزراء الخاص بالمشمولين بقرار سحب الجنسية، والذي نص على معاملتهن معاملة الكويتية «في جميع المزايا والخدمات».
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن جميع المزايا التي كانت تتمتع بها هذه الفئة، سواء كانت اجتماعية أو خدمية مستمرة دون أي تغيير التزاما بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وحفاظا على استقرار أوضاع المستفيدات وأسرهن.
كما دعت وزارة الشؤون الاجتماعية جميع المعدلات لأوضاعهن الراغبات في الاستفسار أو الحصول على أي إيضاحات، إلى التواصل مع الوزارة عبر خدمة الواتساب على الرقم 22484531، وذلك خلال الفترتين الصباحية من الساعة 8:00 صباحا حتى 1:00 ظهرا، والمسائية من الساعة 5:00 مساء حتى 9:00 مساء.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل برعاية حقوق هذه الفئة وتقديم الدعم اللازم لهن، بما يضمن استمرار تمتعهن بجميع الخدمات والمزايا التي كفلها قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

MENAFN13082025000130011022ID1109923768

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث