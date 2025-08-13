الشؤون جميع الخدمات والمزايا المقررة لـ معدلات أوضاعهن وفق المادة 8 مستمرة دون تغيير

الشؤون جميع الخدمات والمزايا المقررة لـ معدلات أوضاعهن وفق المادة 8 مستمرة دون تغيير
ماضي الهاجري
أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية حرصها على ضمان استمرارية جميع الخدمات والمزايا المقررة لـ «معدلات أوضاعهن» وفق المادة «8» سابقا، مشددة على أن هذه الخدمات لاتزال سارية، وذلك استنادا إلى توجيهات وقرارات مجلس الوزراء الخاص بالمشمولين بقرار سحب الجنسية، والذي نص على معاملتهن معاملة الكويتية «في جميع المزايا والخدمات».
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن جميع المزايا التي كانت تتمتع بها هذه الفئة، سواء كانت اجتماعية أو خدمية مستمرة دون أي تغيير التزاما بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وحفاظا على استقرار أوضاع المستفيدات وأسرهن.
كما دعت وزارة الشؤون الاجتماعية جميع المعدلات لأوضاعهن الراغبات في الاستفسار أو الحصول على أي إيضاحات، إلى التواصل مع الوزارة عبر خدمة الواتساب على الرقم 22484531، وذلك خلال الفترتين الصباحية من الساعة 8:00 صباحا حتى 1:00 ظهرا، والمسائية من الساعة 5:00 مساء حتى 9:00 مساء.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل برعاية حقوق هذه الفئة وتقديم الدعم اللازم لهن، بما يضمن استمرار تمتعهن بجميع الخدمات والمزايا التي كفلها قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
