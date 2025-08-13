الشؤون جميع الخدمات والمزايا المقررة لـ معدلات أوضاعهن وفق المادة 8 مستمرة دون تغيير

ماضي الهاجري

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية حرصها على ضمان استمرارية جميع الخدمات والمزايا المقررة لـ «معدلات أوضاعهن» وفق المادة «8» سابقا، مشددة على أن هذه الخدمات لاتزال سارية، وذلك استنادا إلى توجيهات وقرارات مجلس الوزراء الخاص بالمشمولين بقرار سحب الجنسية، والذي نص على معاملتهن معاملة الكويتية «في جميع المزايا والخدمات».

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن جميع المزايا التي كانت تتمتع بها هذه الفئة، سواء كانت اجتماعية أو خدمية مستمرة دون أي تغيير التزاما بتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وحفاظا على استقرار أوضاع المستفيدات وأسرهن.

كما دعت وزارة الشؤون الاجتماعية جميع المعدلات لأوضاعهن الراغبات في الاستفسار أو الحصول على أي إيضاحات، إلى التواصل مع الوزارة عبر خدمة الواتساب على الرقم 22484531، وذلك خلال الفترتين الصباحية من الساعة 8:00 صباحا حتى 1:00 ظهرا، والمسائية من الساعة 5:00 مساء حتى 9:00 مساء.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل برعاية حقوق هذه الفئة وتقديم الدعم اللازم لهن، بما يضمن استمرار تمتعهن بجميع الخدمات والمزايا التي كفلها قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

