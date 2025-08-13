شرطة دبي تضبط ثلاث نساء يزاولن مهنتي الطّب والتجميل بدون ترخيص

MENAFN - Al-Bayan) تمكّنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامّة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع هيئة الصّحة بدبي، من ضبط ثلاث نساء من جنسيات أوروبية، أثناء مزاولتهن مهنة الطب وإجراء عمليات تجميل بدون ترخيص في شقة سكنية، معرِضات حياة الناس للخطر ومخالِفات للقوانين المعمول بها في الدولة.

وفي التفاصيل، أوضحت شرطة دبي، أن معلومات وردت عن نشاط مشبوه في إحدى الشقق السكنية، حيث تُقدَّم خدمات طبّية وتجميلية غير مرخَّصة، وبعد التأكد من صحّة المعلومات، أُعِدَّ كمين محكم أسفر عن مداهمة الشّقة وضبط ثلاث نساء، إلى جانب الأدوات والأجهزة الطبّية وكميات من الأدوية غير المرخّصة، حيث حُوِّلن للنيابة العامَّة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهن.

وأضافت أنّ المتهمات كُنَّ يجرين عمليات وإجراءات طبّية وتجميلية داخل مواقع غير مرخّصة، ما يشكل خطراً كبيراً على صحّة وسلامة المتعاملين معهن، مؤكدة أنّ هذه الممارسات تعد انتهاكاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.

وأكّدت شرطة دبي استمرار جهودها في مكافحة الممارسات الطّبّية غير القانونية، وحماية صحّة وسلامة أفراد المجتمع، مناشدة أفراد المجتمع بمراجعة المنشآت الصّحية المرخَّصة بالدولة، والتأكد من مؤهلات وخبرات مقدمي الخدمات الطّبّية والتجميلية، وعدم الانسياق وراء العروض المضللة التي قد تعرِّض حياتهم للخطر.

ودعت الجمهور إلى الإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشابهة عبر خدمة "عين الشرطة" أو مركز الاتصال 901، مشددة على استمرار جهودها في مكافحة كافّة أشكال الجريمة وتعزيز الأمن والأمان في الإمارة.