صخرة نيزكية بيعت بــــ 4.4 ملايين دولار في المزاد لمجهول الهوية

MENAFN - Al-Bayan) باعت دار "سوذبيز"، صخرة نادرة من المريخ اكتُشفت في النيجر غرب أفريقيا في عام 2023، لمشتري مجهول الهوية في مدينة نيويورك وتعليقا على الحدث قال عالم الحفريات الدكتور بول سيرينو أن هذه "الجوهرة" يجب أن تعود إلى وطنها الأصلي لا سيما أنها من أقدم الكائنات الكونية وتعد الأكبر من نوعها التي عُثر عليها على وجه الأرض.

غير أن أسئلةً كثيرة تلوح في الأفق حول مسار هذه الأموال، وهل بلغت النيجر بالفعل أم لا؟

فالقطع الصغيرة من المواد الفضائية التي تصل الأرض تحظى باحترامٍ دائم، وتُعرض أخرى كتحف فنية، بينما باتت أبحاثها العلمية تأسر العقول وتفتح آفاق جديدة في معرفتنا بالكون، في الوقت الذى وسُرّعت هذه الاكتشافات من مقارنة تجارة النيازك بسوق الفن، فالجمالية والندرة تجعلان من السعر قيمةً لا تُستهان بها.

في بادئ الأمر، كان الانطباع حافلاً بالدهشة حين طُرِح هذا الاكتشاف النادر أمام الجمهور؛ فحتى ذلك الحين كان أقل من 400 من أصل نحو 50 ألف نيزك مكتشف يثبت أنه من جاره الأرض كوكب المريخ، وهو ما يضفي على الحدث طابعًا استثنائيًا.

ولما أُظهرت الصخرة التي تزن 24.7 كيلوجرامًا وهي تتلألأ بورديّات فضية وتوهجات حمراء، تعزز الشعور بأنها ليست مجرد قطعة عابرة من الفضاء، بل قطعة فريدة من نوعها.

ثم توالت الأسئلة حول طريقة وصولها إلى منصة المزاد العالمية. ولم يكن بعيدًا عن ذلك بيان الحكومة النيجرية الذي عبَّر عن“شكوكها حول شرعية التصدير” ومخاوف من احتمال وجود تهريب دولي، بينما أكدت دار "سوذبيز "قوة الإجراءات التي تم اتباعها.

غير أن النيجر قد أطلقت تحقيقًا في ظروف اكتشاف وبيع النيزك، الذي يحمله الرقم العلمي NWA 16788، حيث يرمز NWA إلى غرب وشمال أفريقيا.

لم يكشف الكثير علنًا عن تفاصيل وصول القطعة إلى دار المزادات الأمريكية.

وفي مقالٍ أكاديمي إيطالي صدر العام الماضي، ورد أن النيزك عُثر عليه في 16 نوفمبر 2023 في صحراء الساحل بمنطقة أغايديز في النيجر، على بُعد 90 كيلومترًا غرب واحة "تشيرفا"، على يد“صياد نيازك لم يكشف عن هويته.”

فالصحراء، بطبيعتها القاحلة وقلة التدخل البشري، تظل بيئة مثالية لحفظ النيازك، وهذا يجعل من الصحاري الكبرى ميدانًا رئيسيًا للاكتشافات التي قد تتجه إلى أسواق التجارة الدولية.

، نُقلت الصخرة النيزكية NWA 16788 من المجتمع المحلي إلى تاجر دولي، ثم ما لبثت أن وصلت إلى معرض خاص في مدينة أريتسو الإيطالية.

ووصفت مجلة جامعة فلورنسا هذا التاجر بأنه“مالك معرض إيطالي مهم.” حينها قاد فريق علمي بقيادة جيوفاني براتيسي، أستاذ علم المعادن في الجامعة نفسها، فحص الصخرة لمعرفة تركيبها وأصولها، ثم عُرضت لفترة وجيزة في إيطاليا في عام 2024، بما في ذلك في الوكالة الفضائية الإيطالية في روما. وفي نهاية المطاف ظهرت علنًا في نيويورك الشهر الماضي، مع استبعاد شريحتين بقيتا في إيطاليا لأغراض البحث.

أعلنت سوذبيز أن NWA 16788“تم تصديره من النيجر ونُقل وفقًا لجميع الإجراءات الدولية ذات الصلة”، وأكدت أن“جميع الوثائق المرتبطة كانت سليمة في كل مرحلة من رحلتها، وفق أفضل الممارسات ومتطلبات الدول المعنية.”

وأضاف متحدث باسم الدار أنها مطلعةٌ على تقارير حول تحقيق النيجر في تصدير النيزك، وأنها“تراجع المعلومات المتاحة لديها في ضوء السؤال المطروح.”

أما البروفيسور سيرينو، مؤسس منظمة NigerHeritage منذ عقد من الزمن، فليس لديه شك في وجود خرقٍ في القانون. يقول:“القانون الدولي يقول إنه لا يجوز ببساطة أخذ شيء مهم من تراث بلد ما”؛ وهو يحارب منذ سنوات من أجل إعادة تراث النيجر، بما فيه ما سقط من السماء، إلى أرضه.

وأضاف انه يخطط لوضع متحفٍ فخمٍ على جزيرة عند مجرى نهر النيجر في عاصمة البلاد، نيامي، ليضم هذه القطع الثمينة.

وأكد ان“القانون الدولي لا يسمح بإخراج شيء ذي مكانة تراثية من بلد ما سواء كان قطعة ثقافية أم مادة طبيعية أم شيئًا من الفضاء خارج حدوده.” وهو يندد بفترة الاستعمار حين كانت القاعدة أن يُترك كل شيء للنهب.

ومن جانب اخر تسعى اتفاقيات عالمية عديدة، من بينها اليونسكو، إلى تنظيم تجارة هذه القطع، لكن ماكس جونيل، الباحث في القانون الدولي، أشار في دراسة عام 2019 إلى أن النيازك قد تندرج ضمن هذه الاتفاقيات، وإن الغموض يظل حول مدى تغطيتها بها، وتترك المسألة لولايات الدول لتحديد موقفها.

وأصدرت النيجر قانونًا خاصًا لحماية تراثها في عام 1997، وأشار سيرينو إلى وجود قائمة تفصيلية تُظهر أن“المعروضات المعدنية” مذكورة ضمن الأعمال الفنية والآثار، لكن النيزك لم يرد ذكره بشكل خاص.

وفي بيانها بشأن بيع سوذبيز، اعترفت النيجر بأنها“لا تمتلك تشريعًا خاصًا بالنيازك بعد”، وهو ما أشار إليه أيضًا المزاد.

وفي أحدث مؤلفاتها، "النيازك"، أشارت غوردون إلى أن المغرب يُعد "واحدًا من أكبر المصدرين العالميين للحجارة الفضائية". وعلى مدار الـ 25 سنة الماضية، كرست البروفسورة حسناء شنّاوي عبد الجانه جهودها للحفاظ على جزء من تلك المادة الكونية، معتبرة إياها جزءًا لا يتجزأ من تراث الوطن وهويته.

تؤكد البروفسورة أن تجارة النيازك ليست مرفوضة بشكل مطلق، لكنها لعبت دورًا فعّالًا في الدفع نحو تنظيم هذا السوق، مع تقديمها لمبادرات تشريعية للحد من استنزاف تلك الثروات.

ومع ذلك، تعترف أن القوانين الجديدة لم تكن كافية تمامًا لوقف تدفق النيازك خارج البلاد. ففي عام 2011، كانت مسؤولة عن جمع مادة من الصحراء بعد سقوط نيزكي رصده مراقبون، وتبيّن لاحقًا أنه من المريخ.

أُطلق عليه اسم نيزك تيسنت، وبلغت كتلته الإجمالية 7 كجم، لكن الآن تقول إن جزءًا صغيرًا من هذه القطعة، لا يتجاوز 30 جرامًا، يبقى في المغرب، فيما توجد أجزاء أخرى في متاحف حول العالم، وأبرزها قطعة كبيرة معروضة في المتحف الطبيعي بلندن.

وفي تعقيباتها على مصير نيزك المريخ الخاص بنيجيريا، تقول إنها لم تكن مفاجأة، إذ أنها "جزء من واقعنا الذي نعيشه منذ 25 سنة". وتعبّر عن أسفها لأنه رغم كل الجهود، فإن الوضع يظل كما هو في العديد من الدول، وأنه من المؤسف أن يُترك الأمر بلا حماية كافية.

أما البروفسور بول سيرينو، مؤسس منظمة NigerHeritage منذ أكثر من عقد، فيتوقع أن تكون عملية بيع النيزك في مزاد سوثبيز بمثابة نقطة تحول، حيث يمكن أن تدفع السلطات في النيجر إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، خاصة أن ظهور هذه القطعة في متحف عام، سيطرح بشكل علني مسألة حقوق البلاد في تراثها الطبيعي والثقافي، وسيجعل من الصعب تجاهل ادعاءات النيجر بأنها صاحبة الحق الأصلي في تلك المادة.

وفي سياق متصل، يظل القانون الدولي غير واضح بشكل كامل بشأن مسؤولية الدول عن حماية تراثها من المواد الفضائية، خاصة أن قوانين حماية التراث الثقافي والطبيعي لا تشمل بشكل صريح النيازك، رغم أن العديد من الاتفاقيات الدولية، بما فيها تلك التي أقرّتها منظمة اليونسكو، تحاول تنظيم تجارة هذه الأجسام الكونية.

وفي عام 1997، أصدرت النيجر قانونًا يهدف إلى حماية تراثها، إلا أن النصوص الحالية لا تتضمن بشكل واضح النيازك أو المواد الفضائية، مما يترك الباب مفتوحًا أمام الثغرات القانونية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة الدول على حماية ممتلكاتها الكونية، خاصة حين تتعلق بمادة ذات قيمة علمية وتراثية عالية، وتاريخية عريقة.

وفي ظل غياب تشريعات واضحة، يبقى السؤال حول كيفية خروج هذه القطع الضخمة والواضحة من البلاد، دون أن تثير انتباه السلطات، من الأمور التي تثير قلق الباحثين والمهتمين بحقوق التراث، وتؤكد على الحاجة الملحة لإعادة النظر في القوانين الدولية والمحلية المنظّمة لهذا القطاع، لضمان حماية الثروات الكونية التي تعود إلى بلادنا، ولحماية إرثنا الطبيعي والثقافي من النهب والاستغلال غير المشروع