"سرفيو" المملوكة لـ "الاتحاد العقارية" تستحوذ على "هاوس كيبينج" بـ100 مليون درهم

MENAFN - Al-Bayan) استحوذت ((سرفيو))،التابعة لشركة ((الاتحاد العقارية)) على ((هاوس كيبينج)) و((هاوس كيبينج دومستيك ووركرز))، بما في ذلك شركتهما الفرعية بـ 100 مليون درهم.

وتُعزز هذه الخطوة أعمال ((سرفيو)) في خدمات إدارة المرافق في دولة الإمارات والتي تدير مجموعة من المنشآت السكنية والمراكز التجارية والدوائر الحكومية ومرافق الضيافة فيما يبلغ عدد موظفيها 8900 موظف.

وقال المهندس عامر خانصاحب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة ((الاتحاد العقارية)): ((يشكل هذا الاستحواذ نقلةً نوعية في مسار تنفيذ استراتيجيتنا للنمو المستدام. ويسهم دمج شركة متخصصة في توفير القوى العاملة والعمالة المساعدة ضمن محفظتنا في تعزيز القدرات التشغيلية لـ ((سرفيو))، كما يجسد التزامنا بتقديم حلول متكاملة محورها الإنسان استجابةً للمتطلبات المتنامية لعملائنا في مختلف القطاعات)).

وتُعد شركة ((هاوس كيبينج))، ثاني أكبر مزوّد للخدمات والحلول في هذا المجال بدولة الإمارات، مرتكزةً على محفظة أعمالها القوية وخبراتها الرائدة، فضلاً عن شبكة عملائها الواسعة.

وتواصل الشركة تحقيق أداء مُتميز، بدعمٍ من فريق مُتخصص يضُم 136 موظفاً ضمن عمليات التنظيف ونحو 8700 عامل منزلي، حيث سجلت إيرادات بلغت 221.1 مليون درهم، وأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك قدرها 21.4 مليون درهم خلال السنة المالية 2024.

وتتماشى هذه النتائج المالية مع أولويات شركة ((سرفيو)) الاستراتيجية، والمتمثلة في تقديم القيمة، وتعزيز جودة الخدمات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتطوير قدرات القوى العاملة.

وبموجب اتفاقية الاستحواذ، ستحتفظ شركة ((هاوس كيبينج)) والشركات التابعة لها بهوياتها التجارية الحالية، مع انتقال ملكيتها التامة إلى ((سرفيو)) التي ستتولى الإشراف الاستراتيجي الكامل.

ومن المتوقع أن يكون لهذا الاستحواذ تأثير إيجابي على النتائج المالية لشركة ((سرفيو)) اعتباراً من أغسطس 2025، حيث سيُسهم بنحو 23% من الإيرادات، إلى جانب تعزيز الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة تصل إلى 33%.