تسمية طواقم حكام مباريات الأسبوع الثالث من دوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 أب (بترا)- أعلنت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، أسماء الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع الثالث من دوري المحترفين لكرة القدم التي تنطلق غدا الخميس.

ويلعب السرحان مع الأهلي، والبقعة مع الجزيرة، والسلط مع الحسين، يوم غد الخميس، فيما يلعب الجمعة الوحدات مع شباب الأردن، والرمثا مع الفيصلي.

وجاء تعيين الحكام على النحو التالي:

مباراة السرحان والأهلي: أحمد يعقوب للساحة، والحكام المساعدين قيس خميس، وقصي الشمايلة، وأسامة حسن رابعا.

مباراة البقعة والجزيرة: عمر المعاني للساحة، والحكام المساعدين أحمد سمارة، وحمزة أبو عبيد، وإبراهيم سمارة رابعا.

مباراة السلط والحسين: محمد مفيد للساحة، والحكام المساعدين محمد بكار، وصابرين العبادي، وإسراء مبيضين رابعا.

مباراة الوحدات وشباب الأردن: أدهم مخادمة للساحة، والحكام المساعدين حمزة سعادة، وأحمد الحتو، وإبراهيم الشرفات رابعا.

مباراة الرمثا والفيصلي: محمود السوالمة للساحة، والحكام المساعدين أحمد الرويلي، ومحمد محرم، ومروان السماعيل رابعا.

--(بترا)

خ خ/ع س

13/08/2025 15:16:05