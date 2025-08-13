تسمية طواقم حكام مباريات الأسبوع الثالث من دوري المحترفين

تسمية طواقم حكام مباريات الأسبوع الثالث من دوري المحترفين
عمان 13 أب (بترا)- أعلنت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، أسماء الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع الثالث من دوري المحترفين لكرة القدم التي تنطلق غدا الخميس.
ويلعب السرحان مع الأهلي، والبقعة مع الجزيرة، والسلط مع الحسين، يوم غد الخميس، فيما يلعب الجمعة الوحدات مع شباب الأردن، والرمثا مع الفيصلي.
وجاء تعيين الحكام على النحو التالي:
مباراة السرحان والأهلي: أحمد يعقوب للساحة، والحكام المساعدين قيس خميس، وقصي الشمايلة، وأسامة حسن رابعا.
مباراة البقعة والجزيرة: عمر المعاني للساحة، والحكام المساعدين أحمد سمارة، وحمزة أبو عبيد، وإبراهيم سمارة رابعا.
مباراة السلط والحسين: محمد مفيد للساحة، والحكام المساعدين محمد بكار، وصابرين العبادي، وإسراء مبيضين رابعا.
مباراة الوحدات وشباب الأردن: أدهم مخادمة للساحة، والحكام المساعدين حمزة سعادة، وأحمد الحتو، وإبراهيم الشرفات رابعا.
مباراة الرمثا والفيصلي: محمود السوالمة للساحة، والحكام المساعدين أحمد الرويلي، ومحمد محرم، ومروان السماعيل رابعا.
13/08/2025 15:16:05
