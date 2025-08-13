سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى الاستقلال

403
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى الاستقلال
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.
