رئيس مجلس الشورى يهنّئ جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى الاستقلال الـ 78

2025-08-13 07:02:37
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هنّأ علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ 78 للجمهورية.

وبعث رئيس مجلس الشورى برقيتي تهنئة إلى سيديوسف رضا الكيلاني، رئيس مجلس الشيوخ، و سردار إياز صادق، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية، أعرب فيهما عن خالص التهاني والتبريكات بذكرى الاستقلال، داعيًا المولى عزّ وجل أن يعيد على معاليهما هذه المناسبة الوطنية بالصحة والسعادة، وعلى الشعب الباكستاني الشقيق بالأمن والخير، والمزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد رئيس مجلس الشورى بعمق ومتانة العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية، والمستويات الرفيعة التي وصلت إليها مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، وما تحقق من مصالح مشتركة تعود بالنفع والخير على البلدين.

كما بعث رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة مماثلة، إلى ثاقب رؤوف، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين.

