رئيس مجلس الشورى يهنّئ جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى الاستقلال الـ 78

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
رئيس مجلس الشورى يهنّئ جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى الاستقلال الـ 78
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هنّأ علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، جمهورية باكستان الإسلامية، بمناسبة ذكرى الاستقلال الـ 78 للجمهورية.
وبعث رئيس مجلس الشورى برقيتي تهنئة إلى سيديوسف رضا الكيلاني، رئيس مجلس الشيوخ، و سردار إياز صادق، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية، أعرب فيهما عن خالص التهاني والتبريكات بذكرى الاستقلال، داعيًا المولى عزّ وجل أن يعيد على معاليهما هذه المناسبة الوطنية بالصحة والسعادة، وعلى الشعب الباكستاني الشقيق بالأمن والخير، والمزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بعمق ومتانة العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية، والمستويات الرفيعة التي وصلت إليها مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، وما تحقق من مصالح مشتركة تعود بالنفع والخير على البلدين.
كما بعث رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة مماثلة، إلى ثاقب رؤوف، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين.
وبعث رئيس مجلس الشورى برقيتي تهنئة إلى سيديوسف رضا الكيلاني، رئيس مجلس الشيوخ، و سردار إياز صادق، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية باكستان الإسلامية، أعرب فيهما عن خالص التهاني والتبريكات بذكرى الاستقلال، داعيًا المولى عزّ وجل أن يعيد على معاليهما هذه المناسبة الوطنية بالصحة والسعادة، وعلى الشعب الباكستاني الشقيق بالأمن والخير، والمزيد من التقدم والازدهار.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بعمق ومتانة العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية، والمستويات الرفيعة التي وصلت إليها مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، وما تحقق من مصالح مشتركة تعود بالنفع والخير على البلدين.
كما بعث رئيس مجلس الشورى برقية تهنئة مماثلة، إلى ثاقب رؤوف، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إخماد حريق في محطة كهرباء تحويل الصبيحي
طرد نائبة من البرلمان النيوزيلندي بعد دعوتها لمعاقبة إسرائيل
الذهب يرتفع مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية
اتفاق إسرائيل وإيران.. غزة خارج الساحات والحسابات
سانا: هجوم إسرائيلي في محيط مدينة السويداء
نتنياهو: مرتبط برؤية إسرائيل الكبرى تشمل فلسطين وأجزاء من الأردن ومصر