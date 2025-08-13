403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
Falcon Technic تُعيد تشغيل طائرةGlobal Express XRS بعد عملية صيانة هامة
(MENAFN- NEWSBEAT WIRE) أعلنت شركة Falcon Technic، وهي إحدى شركات خدمات الطيران البارزة ضمن مجموعة Alex Group Investment، عن الانتهاء الناجح من الفحص الدوري المحدد للصيانة الذي يُجرى بعد 60 شهراً من التشغيل، لطائرتها من طراز Global Express XRS (A6-AFC). يشكّل هذا الإنجاز انعكاساً لقدرات الشركة في مجال الصيانة الأساسية، التي تُنفذ داخلياً ضمن منشأتها المتطورة والمتخصصة في خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO) في دبي.
تُعدّ فحوصات الصيانة الأساسية من عمليات الفحص المخطّط لها الأكثر دقة وتفصيلية في دورة حياة الطائرة، وتشمل كل أنظمة وأجهزة الطائرة ومكوّناتها، بدءاً من الهيكل وأنظمة الإلكترونيات الجوية، وصولاً إلى الأنظمة الهيدروليكية وأجهزة التحكم في الطيران. من شأن هذه الفحوصات الدورية أن تسمح باكتشاف أي أعطال محتملة يتوجب معالجتها في مركز خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO).
هذا وقد تولّت فرق الصيانة التابعة لشركة Falcon Technic تنفيذ عدد من أعمال الصيانة الهيكلية بكفاءة لمعالجة التلف والتآكل الذي تمّ اكتشافه على الحافة الخلفية لجناح الطائرة وفي "الحجرات الجافة" داخل الهيكل. بالإضافة إلى فحوصات الصيانة المجدولة، شكّلت أعمال الصيانة هذه فرصة قيّمة لتطبيق أحدث تعليمات التحديث والخدمة الفنية، على غرار تلك التي تمّ تنفيذها لترقية نظام الكشف عن "هواء النزف" الذي يؤخذ من المحرك لتشغيل مجموعة متنوعة من الأنظمة. تجدر الإشارة إلى أنه تمّ تنفيذ جميع هذه الأشغال الإضافية ضمن فترة التوقف المخطط لها.
وبعد استكمال أكثر من ألفي ساعة من العمل على يد فريق الصيانة المتخصص المكوّن من ثمانية مهندسين، وقبل قرار إعادة التشغيل، خضعت الطائرة لرحلة تجريبية إضافية للتأكد من حسن أدائها. ولم يُسجّل الطاقم أي ملاحظة خلال الرحلة، ما يؤكد جاهزيتها الكاملة للعودة إلى التشغيل.
وقد أُعيدت الطائرة إلى الخدمة بتاريخ 9 أغسطس 2025، بعد الانتهاء من جميع أعمال الفحص والإصلاح، وهي الآن جاهزة للتحليق مجدداً ضمن أسطول شركة Falcon.
وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Alex Group Investment: "عندما تدخل أي طائرة إلى منشأة تابعة لشركة Falcon Technic، فإنها تخرج أكثر قوة، وأكثر أماناً، وتصبح جاهزة للتحليق من جديد. هذا لا ينطبق على الطائرات ضمن أسطولنا فحسب، إنما على كل طائرة يختار أصحابها الوثوق بخبراتنا. وتُعدّ هذه الفحوصات دليلاً واضحاً على الكفاءة والاحترافية التي يتمتع بهما فريقنا الفني."
تجدر الإشارة إلى أنه سيتمّ إجراء فحص الصيانة الرئيسي التالي لطائرة A6-AFC بعد انقضاء 500 ساعة طيران إضافية. أما في الوقت الحالي، فقد استعادت طائرة Global Express XRS مكانها الطبيعي: في السماء.
تُعدّ فحوصات الصيانة الأساسية من عمليات الفحص المخطّط لها الأكثر دقة وتفصيلية في دورة حياة الطائرة، وتشمل كل أنظمة وأجهزة الطائرة ومكوّناتها، بدءاً من الهيكل وأنظمة الإلكترونيات الجوية، وصولاً إلى الأنظمة الهيدروليكية وأجهزة التحكم في الطيران. من شأن هذه الفحوصات الدورية أن تسمح باكتشاف أي أعطال محتملة يتوجب معالجتها في مركز خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد (MRO).
هذا وقد تولّت فرق الصيانة التابعة لشركة Falcon Technic تنفيذ عدد من أعمال الصيانة الهيكلية بكفاءة لمعالجة التلف والتآكل الذي تمّ اكتشافه على الحافة الخلفية لجناح الطائرة وفي "الحجرات الجافة" داخل الهيكل. بالإضافة إلى فحوصات الصيانة المجدولة، شكّلت أعمال الصيانة هذه فرصة قيّمة لتطبيق أحدث تعليمات التحديث والخدمة الفنية، على غرار تلك التي تمّ تنفيذها لترقية نظام الكشف عن "هواء النزف" الذي يؤخذ من المحرك لتشغيل مجموعة متنوعة من الأنظمة. تجدر الإشارة إلى أنه تمّ تنفيذ جميع هذه الأشغال الإضافية ضمن فترة التوقف المخطط لها.
وبعد استكمال أكثر من ألفي ساعة من العمل على يد فريق الصيانة المتخصص المكوّن من ثمانية مهندسين، وقبل قرار إعادة التشغيل، خضعت الطائرة لرحلة تجريبية إضافية للتأكد من حسن أدائها. ولم يُسجّل الطاقم أي ملاحظة خلال الرحلة، ما يؤكد جاهزيتها الكاملة للعودة إلى التشغيل.
وقد أُعيدت الطائرة إلى الخدمة بتاريخ 9 أغسطس 2025، بعد الانتهاء من جميع أعمال الفحص والإصلاح، وهي الآن جاهزة للتحليق مجدداً ضمن أسطول شركة Falcon.
وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene، مؤسس ورئيس مجلس إدارة Alex Group Investment: "عندما تدخل أي طائرة إلى منشأة تابعة لشركة Falcon Technic، فإنها تخرج أكثر قوة، وأكثر أماناً، وتصبح جاهزة للتحليق من جديد. هذا لا ينطبق على الطائرات ضمن أسطولنا فحسب، إنما على كل طائرة يختار أصحابها الوثوق بخبراتنا. وتُعدّ هذه الفحوصات دليلاً واضحاً على الكفاءة والاحترافية التي يتمتع بهما فريقنا الفني."
تجدر الإشارة إلى أنه سيتمّ إجراء فحص الصيانة الرئيسي التالي لطائرة A6-AFC بعد انقضاء 500 ساعة طيران إضافية. أما في الوقت الحالي، فقد استعادت طائرة Global Express XRS مكانها الطبيعي: في السماء.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إخماد حريق في محطة كهرباء تحويل الصبيحي
طرد نائبة من البرلمان النيوزيلندي بعد دعوتها لمعاقبة إسرائيل
الذهب يرتفع مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية
اتفاق إسرائيل وإيران.. غزة خارج الساحات والحسابات
سانا: هجوم إسرائيلي في محيط مدينة السويداء
نتنياهو: مرتبط برؤية إسرائيل الكبرى تشمل فلسطين وأجزاء من الأردن ومصر