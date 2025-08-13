403
"دو" تُحقق إنجازاً بارزاً وتنجح في نشر تقنيات الجيل الخامس المتقدّم (5G - A) على شبكتها
(MENAFN- mslgroup) أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن تحقيق انجاز تقني جديد عبر النشر الناجح لتقنية الجيل الخامس المتقدّم (5G-Advanced) على شبكتها، لتُصبح بذلك أول مشغل في المنطقة ، ولتكون دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد وتطبق هذه التقنية المتطورة وذلك بالتعاون مع شركة "هواوي". وتأتي هذه في الخطوة البارزة لتعكس مواصلة "دو" التزامها بريادة الابتكارات المتقدمة، والارتقاء بتجارب العملاء، وتعزيز التطلعات الرقمية الوطنية الطموحة.
وقد تطور مفهوم تقنية الراديو ثنائي التردد ضمن تقنيات شبكة الجيل الخامس المتقدم، لأول مرة بمبادرة من "دو"، ضمن خطتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز السعة، وتحسين التغطية، ورفع كفاءة استخدام الطيف الترددي لعملائها. وانطلاقًا من تلك الرؤية، فقد تم ابتكار وتطوير أول وحدة هوائي نشطة ثنائية النطاق في العالم بالتعاون مع شركة "هواوي"، ليتم نشرها بنجاح على شبكة "دو"، مُحققة بذلك أداءً غير مسبوق لعملائها، لتضع معياراً عالمياً جديداً في ابتكارات شبكة اتصالات الهاتف المتحرك.
وتضمنت العملية الناجحة لشر تقنية الجيل الخامس المتقدم باستخدام تقنية (64T64R)، لتصبح "دو" أول شركة اتصالات تقوم بتطبيق ونشر وحدة هوائي نشطة مزدوجة النطاق (AAU) في دولة الإمارات العربية المتحدة و في منطقة الشرق الأوسط، لدعم الطيفين التردديين من فئتي 3.7 جيجا هيرتز (N78)، و2.6 جيجا هيرتز (N41). وتعمل هذه الوحدة المتقدمة على دمج الأجهزة، بحيث يتم تعزيز كفاءة استخدام الطيف الترددي، وتحسين أداء الشبكة، مع تقليل استهلاك الطاقة والبصمة الكربونية بشكل كبير.وفي سياق تعليقه على هذا الإنجاز الاستثنائي، صرح سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات في "دو"، أن "تقنية الجيل الخامس المتقدّم تُعد خطوة نوعية بارزة في مسيرة (دو) وقطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُجسد هذا الإنجاز مواصلة جهودنا لتقديم تجارب اتصالات عالمية المستوى، وترسيخ المكانة المرموقة لدولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول الرائدة عالمياً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن نجاح هذه الخطوة يُجدد التزامنا ببناء شبكة مستقبلية أكثر استدامة وصديقة للبيئة."
وتوفّر شبكة الجيل الخامس المُتقدّم الجديدة مزايا ملموسة للمستخدمين الأفراد ومؤسسات الأعمال على حد سواء، حيث تتيح سرعات فائقة للبيانات خصوصاً للخدمات التي تتطلب نطاقاً ترددياً عالياً مثل بث الفيديو بدقة (8K)، وتنظيم اجتماعات الفيديو الفورية، إلى جانب تغطية أقوى حتى في المناطق النائية، وزمن استجابة منخفض جداً يُناسب التطبيقات الحيوية مثل المركبات ذاتية القيادة والبنية التحتية للمدن الذكية.
كما يستفيد عملاء المؤسسات من قدرات الشبكة على دعم نشر واسع لإنترنت الأشياء، والخدمات الرقمية واسعة النطاق. ومن الناحية البيئية، يُسهم التصميم الجديد للوحدات المزدوجة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة، مما يُعزز من جهود "دو" لتحقيق أهدافها الأوسع في مجال الاستدامة والوصول إلى الحياد الكربوني.
ويعزز هذا الإنجاز البارز مكانة "دو" في ريادة مجال تقنيات الجيل الخامس، لا سيما بعد تحقيق سرعة قصوى للبيانات بلغت 5.4~ جيجابت في الثانية، وتحسين متوسط سرعة البيانات بنسبة تصل إلى~33 %. كما أظهرت التجارب تحسينات بارزة في الأداء، منها زيادة معدلات بيانات أوقات الذروة، وتحقيق اتصالات أقوى، وسرعات أفضل للتحميل، وذلك بفضل تقنية المدخلات المتعددة والمخرجات الضخمة (Massive MIMO) ، وتجميع الطيف الترددي المُحسّن، إذ تُرسي هذه التقنية معايير جديدة لأداء الهاتف المحمول في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتُعد شبكة الجيل الخامس المتقدّم من "دو" قاعدة أساسية للابتكارات المستقبلية، إذ تدمج الأتمتة الذكية، وتمكّن تقنيات الاتصالات فائقة الموثوقية والاعتمادية وذات زمن الاستجابة المنخفض (URLLC)، بالإضافة إلى الاتصالات الواسعة بين الأجهزة (mMTC)، مما يفتح المجال أمام تطوير مدن أكثر ذكاء، وقطاعات أعمال أكثر ترابطاً، ومجتمع رقمي شامل بالكامل. ويأتي هذا الإنجاز ضمن استراتيجية "دو" الأشمل لقيادة تطوّر تقنيات الجيل الخامس وما بعدها، بالتعاون مع شركاء التكنولوجيا العالميين والجهات التنظيمية المحلية، لضمان استمرار بقاء دولة الإمارات العربية المتحدة في موقعها الريادي في قيادة خارطة التحول الرقمي العالمية.
