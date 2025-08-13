مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي منعت دخول المصلين إلى الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين.

