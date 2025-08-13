مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، ونفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية فيه بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي منعت دخول المصلين إلى الأقصى عبر بواباته الخارجية المختلفة، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إخماد حريق في محطة كهرباء تحويل الصبيحي
طرد نائبة من البرلمان النيوزيلندي بعد دعوتها لمعاقبة إسرائيل
الذهب يرتفع مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية
اتفاق إسرائيل وإيران.. غزة خارج الساحات والحسابات
سانا: هجوم إسرائيلي في محيط مدينة السويداء
نتنياهو: مرتبط برؤية إسرائيل الكبرى تشمل فلسطين وأجزاء من الأردن ومصر