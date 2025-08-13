  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
جامعة ال البيت تقرر إنهاء الدوام عند الساعة الواحدة ظهراً بسبب موجة الحر

2025-08-13 06:07:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نظراً للظروف الجوية السائدة وحفاظاً على سلامة العاملين، قرر رئيس جامعة ال البيت الأستاذ الدكتور أسامه نصير إنهاء الدوام ليومي الأربعاء والخميس عند الساعة الواحدة ظهراً.

MENAFN13082025000208011052ID1109922324

