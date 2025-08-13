ضبط اعتداء على خط مياه رئيسي في بني كنانه ومقاومة أثناء إزالة التعدي

403
ضبط اعتداء على خط مياه رئيسي في بني كنانه ومقاومة أثناء إزالة التعدي
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مياه اليرموك أنه تم ضبط أحد المواطنين يوم أمس الثلاثاء، قام بربط غير شرعي على خط ناقل قطر 4 إنش في لواء بني كنانه، يربط قرى حبراص ويبلا وكفرسوم والرفيد، وذلك من أجل تغذية منزله، رغم كونه مشتركًا رسميًا بخدمة المياه.
وبعد التحقق من الاعتداء وتحرير الضبط اللازم لمثل هذه الحالات، جرى السير بالإجراءات القانونية، والتي تمثلت في فصل خط الاعتداء. وقد قامت مديرية مياه لواء بني كنانه بإعلام عطوفة متصرف اللواء للتنسيق الأمني لإزالة الاعتداء، بمرافقة قوى أمنية تحسّبًا لوجود أي مقاومة من جانب المواطن المعتدي على الخط.
وبالتنسيق مع عطوفة مدير عام الشركة، المهندس محمد العمايرة، ومدير إدارة مياه محافظة إربد، ومدير مديرية لواء بني كنانه، توجهت فرق الصيانة وخدمات الزبائن بمرافقة القوة الأمنية لإزالة الاعتداء من الخط الرئيسي.
ورغم ذلك، حدثت مقاومة من قِبل المواطن المعتدي أثناء تنفيذ الإجراء.
