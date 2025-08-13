  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ضبط اعتداء على خط مياه رئيسي في بني كنانه ومقاومة أثناء إزالة التعدي

2025-08-13 06:07:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مياه اليرموك أنه تم ضبط أحد المواطنين يوم أمس الثلاثاء، قام بربط غير شرعي على خط ناقل قطر 4 إنش في لواء بني كنانه، يربط قرى حبراص ويبلا وكفرسوم والرفيد، وذلك من أجل تغذية منزله، رغم كونه مشتركًا رسميًا بخدمة المياه.
وبعد التحقق من الاعتداء وتحرير الضبط اللازم لمثل هذه الحالات، جرى السير بالإجراءات القانونية، والتي تمثلت في فصل خط الاعتداء. وقد قامت مديرية مياه لواء بني كنانه بإعلام عطوفة متصرف اللواء للتنسيق الأمني لإزالة الاعتداء، بمرافقة قوى أمنية تحسّبًا لوجود أي مقاومة من جانب المواطن المعتدي على الخط.
وبالتنسيق مع عطوفة مدير عام الشركة، المهندس محمد العمايرة، ومدير إدارة مياه محافظة إربد، ومدير مديرية لواء بني كنانه، توجهت فرق الصيانة وخدمات الزبائن بمرافقة القوة الأمنية لإزالة الاعتداء من الخط الرئيسي.
ورغم ذلك، حدثت مقاومة من قِبل المواطن المعتدي أثناء تنفيذ الإجراء.

