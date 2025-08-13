  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
توزيع الكهرباء: آلية لقطع التيار مؤقتا عند ارتفاع الحمل الكهربائي في العدادات الذكية

2025-08-13 06:07:55
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت المديرة العامة لشركة توزيع الكهرباء، ريم حمدان، الأربعاء، إن الشركة طبقت آلية جديدة لضبط الأحمال والاستهلاك على مستوى المشترك الواحد خلال الظروف الجوية الحارة السائدة حاليًا.


وأوضحت أن الآلية الجديدة تعمل على برمجة العدادات الذكية بإرسال تنبيه آلي للمشترك الذي يصل استهلاكه إلى مستويات مرتفعة تتجاوز القدرة التحميلية للقاطع، وذلك على شكل انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي مدته خمس دقائق، لحثه على وقف استخدام الأجهزة الكهربائية غير الضرورية.


وبينت حمدان أن العدادات الذكية تتيح إمكانية معرفة الاستهلاك لدى المشتركين، وتوفر جودة عالية في قراءة فواتير الكهرباء، وتحتوي على قاطع داخلي يتم برمجته انسجامًا مع القاطع الرئيسي للمشترك.
وأوضحت أن الآلية الجديدة تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لدى المشتركين الذين يتجاوزون الحد المسموح به.

