عاصي الحلاني يشعل أجواء كان الفرنسية بغنائه مع ظهور نادر لزوجته - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك الفنان عاصي الحلاني في مناسبة اجتماعية بمدينة كان الفرنسية، برفقة زوجته ملكة جمال لبنان السابقة كوليت الحلاني، وابنته ماريتا وخطيبها آلان سعد.



ولفتت كوليت الأنظار بإطلالتها المميزة، فيما تساءل المتابعون عن غياب ماريتا قليلاً عن الأضواء بعد انفصالها عن زوجها كميل أبي خليل قبل عدة أشهر. كما لم يكن الابن الوليد الحلاني حاضرًا في المناسبة.



وأظهرت فيديوهات من الحدث عاصي وهو يغني أغنيته الشهيرة "بحبك وبغار" وسط تفاعل كبير من الحضور.

لبنان 24