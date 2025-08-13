عاصي الحلاني يشعل أجواء كان الفرنسية بغنائه مع ظهور نادر لزوجته - فيديو

عاصي الحلاني يشعل أجواء كان الفرنسية بغنائه مع ظهور نادر لزوجته - فيديو
ولفتت كوليت الأنظار بإطلالتها المميزة، فيما تساءل المتابعون عن غياب ماريتا قليلاً عن الأضواء بعد انفصالها عن زوجها كميل أبي خليل قبل عدة أشهر. كما لم يكن الابن الوليد الحلاني حاضرًا في المناسبة.
وأظهرت فيديوهات من الحدث عاصي وهو يغني أغنيته الشهيرة "بحبك وبغار" وسط تفاعل كبير من الحضور.
لبنان 24
