  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
هذه أسعار التذاكر لحفل عمرو دياب في بيروت

هذه أسعار التذاكر لحفل عمرو دياب في بيروت

2025-08-13 06:07:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يُحيي الفنان المصري عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما في بيروت يوم 30 آب الجاري ليكون واحدًا من أبرز الفعاليات الفنية المنتظرة هذا الصيف.
وتتراوح أسعار التذاكر بين عدة فئات، وتصل الفئة الأعلى إلى 200 دولار.
وأحيا دياب مؤخراً حفلاً ناجحاً ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وسط حضور كامل العدد

لبنان 24

MENAFN13082025000208011052ID1109922318

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث