الإغاثة الطبية: تسجيل 300 حالة جلدية في غزة أمس

2025-08-13 06:07:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير الإغاثة الطبية في غزة إنه تم أمس تسجيل 300 حالة تعاني من أمراض جلدية ولا دواء لدينا لمعالجتها.

وأضاف أن الوضع الصحي يتدهور يوما بعد آخر مع تفشي أمراض عدة، مؤكدا أن المنظومة الصحية أصبحت عاجزة وما يدخل من مساعدات طبية غير كاف.

MENAFN13082025000208011052ID1109922317

