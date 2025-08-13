الإغاثة الطبية: تسجيل 300 حالة جلدية في غزة أمس

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الإغاثة الطبية: تسجيل 300 حالة جلدية في غزة أمس
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مدير الإغاثة الطبية في غزة إنه تم أمس تسجيل 300 حالة تعاني من أمراض جلدية ولا دواء لدينا لمعالجتها.
وأضاف أن الوضع الصحي يتدهور يوما بعد آخر مع تفشي أمراض عدة، مؤكدا أن المنظومة الصحية أصبحت عاجزة وما يدخل من مساعدات طبية غير كاف.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إخماد حريق في محطة كهرباء تحويل الصبيحي
طرد نائبة من البرلمان النيوزيلندي بعد دعوتها لمعاقبة إسرائيل
الذهب يرتفع مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية
اتفاق إسرائيل وإيران.. غزة خارج الساحات والحسابات
سانا: هجوم إسرائيلي في محيط مدينة السويداء
نتنياهو: مرتبط برؤية إسرائيل الكبرى تشمل فلسطين وأجزاء من الأردن ومصر