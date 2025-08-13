  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بدرية طلبة ترد على اتهامات بقتل زوجها وسرقة أعضائه

بدرية طلبة ترد على اتهامات بقتل زوجها وسرقة أعضائه

2025-08-13 06:07:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- خرجت الفنانة المصرية بدرية طلبة عن صمتها عبر بث مباشر، نافية ما تم تداوله عن تورطها في وفاة زوجها المخرج مصطفى سالم أو الاتجار بأعضائه، ووصفت هذه الاتهامات بـ"العبثية" التي تهدف لتشويه سمعتها.
وأكدت أنها لم تُقبض عليها، وتقيم في منزلها بشكل طبيعي، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغات رسمية ضد كل من أساء إليها أو نشر معلومات كاذبة. كما نفت علاقتها بأي قضايا تمس وفاء عامر، وأكدت أنها ضحية "ذباب إلكتروني" يسعى لتضليل الجمهور.
وشددت على أنها ستتابع القضية قانونيًا لحماية اسمها وأسرتها، مؤكدة أنها لم تُسئ إلا لمن أساؤوا إليها.

24

MENAFN13082025000208011052ID1109922316

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث