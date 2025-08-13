أستراليا: التجويع الإسرائيلي في غزة جريمة حرب

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
أستراليا: التجويع الإسرائيلي في غزة جريمة حرب
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أن سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، تعد "جريمة حرب".
جاء ذلك في مقابلة مع قناة "إيه بي سي نيوز" الأسترالية، اليوم الأربعاء، أعرب فيها عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية في غزة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إخماد حريق في محطة كهرباء تحويل الصبيحي
طرد نائبة من البرلمان النيوزيلندي بعد دعوتها لمعاقبة إسرائيل
الذهب يرتفع مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية
اتفاق إسرائيل وإيران.. غزة خارج الساحات والحسابات
سانا: هجوم إسرائيلي في محيط مدينة السويداء
نتنياهو: مرتبط برؤية إسرائيل الكبرى تشمل فلسطين وأجزاء من الأردن ومصر