أستراليا: التجويع الإسرائيلي في غزة جريمة حرب

2025-08-13 06:07:45
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أن سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، تعد "جريمة حرب".


جاء ذلك في مقابلة مع قناة "إيه بي سي نيوز" الأسترالية، اليوم الأربعاء، أعرب فيها عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية في غزة.

