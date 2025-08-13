  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
بعد أزمته الصحية..حريق في مسرح محمد صبحي

بعد أزمته الصحية..حريق في مسرح محمد صبحي

2025-08-13 06:07:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اندلع حريق في مسرح الفنان محمد صبحي بقرية سمبل على طريق مصر–الإسكندرية الصحراوي، نتيجة ماس كهربائي في غرف المونتاج. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه سريعًا قبل أن يمتد لباقي أجزاء المسرح، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية جسيمة.


وأفادت التحريات أن الحريق طال تجهيزات تقنية حساسة تُستخدم في إنتاج المسرحيات، ويجري حالياً فحص كاميرات المراقبة والاستماع إلى الشهود لكشف ملابسات الحادث.


يُذكر أن صبحي كان قد تعرض مؤخرًا لوعكة صحية إثر الإجهاد أثناء عمله على مونتاج مسرحيته الجديدة "فارس يكشف المستور"، التي يُنتظر عرضها قريبًا.

24

MENAFN13082025000208011052ID1109922314

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث