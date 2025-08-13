بعد أزمته الصحية..حريق في مسرح محمد صبحي

بعد أزمته الصحية..حريق في مسرح محمد صبحي
وأفادت التحريات أن الحريق طال تجهيزات تقنية حساسة تُستخدم في إنتاج المسرحيات، ويجري حالياً فحص كاميرات المراقبة والاستماع إلى الشهود لكشف ملابسات الحادث.
يُذكر أن صبحي كان قد تعرض مؤخرًا لوعكة صحية إثر الإجهاد أثناء عمله على مونتاج مسرحيته الجديدة "فارس يكشف المستور"، التي يُنتظر عرضها قريبًا.
