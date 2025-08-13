الجيش الإسرائيلي يقر الفكرة المركزية لخطة احتلال غزة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير، الأربعاء، على "الفكرة المركزية" لخطة احتلال قطاع غزة، بما في ذلك مهاجمة منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة التي بدأت أمس الثلاثاء.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم قيادات من هيئة الأركان العامة وجهاز "الشاباك" وقادة آخرين، وفق منشور لمتحدث الجيش أفيخاي أدرعي على منصة تلغرام التي تتخذ من دبي مقرا لها.

وقال: "عقد رئيس الأركان اليوم الأربعاء نقاشا صادق خلاله على الفكرة المركزية لخطة عمل جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بمشاركة منتدى هيئة الأركان العامة، وممثلين عن الشاباك، وقادة آخرين".

ووفق أدرعي، استعرض الاجتماع ما سماه "إنجازات" قواته، بما في ذلك العدوان المستمر على حي الزيتون شرق مدينة منذ الثلاثاء، قبل المصادقة على الخطة الجديدة التي تحدد خطوات التصعيد في الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الخطة التي اعتمدها زامير تسير وفقا لتوجيهات المستوى السياسي.

وذكر أدرعي أن رئيس الأركان وجه برفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، إلى جانب تنفيذ تدريبات ميدانية ومنح فترة استراحة قصيرة للقوات، استعداداً لمواصلة الهجمات.

وأشار زامير إلى "أهمية رفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، مع تنفيذ تدريبات ومنح فسحة من الوقت لالتقاط الأنفاس استعدادا للمهام المقبلة".