الجيش الإسرائيلي يقر الفكرة المركزية لخطة احتلال غزة

الجيش الإسرائيلي يقر الفكرة المركزية لخطة احتلال غزة
جاء ذلك خلال اجتماع ضم قيادات من هيئة الأركان العامة وجهاز "الشاباك" وقادة آخرين، وفق منشور لمتحدث الجيش أفيخاي أدرعي على منصة تلغرام التي تتخذ من دبي مقرا لها.
وقال: "عقد رئيس الأركان اليوم الأربعاء نقاشا صادق خلاله على الفكرة المركزية لخطة عمل جيش الدفاع الإسرائيلي في قطاع غزة، وذلك بمشاركة منتدى هيئة الأركان العامة، وممثلين عن الشاباك، وقادة آخرين".
ووفق أدرعي، استعرض الاجتماع ما سماه "إنجازات" قواته، بما في ذلك العدوان المستمر على حي الزيتون شرق مدينة منذ الثلاثاء، قبل المصادقة على الخطة الجديدة التي تحدد خطوات التصعيد في الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الخطة التي اعتمدها زامير تسير وفقا لتوجيهات المستوى السياسي.
وذكر أدرعي أن رئيس الأركان وجه برفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، إلى جانب تنفيذ تدريبات ميدانية ومنح فترة استراحة قصيرة للقوات، استعداداً لمواصلة الهجمات.
وأشار زامير إلى "أهمية رفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، مع تنفيذ تدريبات ومنح فسحة من الوقت لالتقاط الأنفاس استعدادا للمهام المقبلة".
