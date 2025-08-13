غوتيريش يحذِّر إسرائيل من إدراج قواتها في قائمة مرتكبي انتهاكات جنسية ضد الفلسطينيين

غوتيريش يحذِّر إسرائيل من إدراج قواتها في قائمة مرتكبي انتهاكات جنسية ضد الفلسطينيين
وقال غوتيريش في رسالة موجهة إلى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، ونشر الأخير مضمونها على منصة إكس الثلاثاء: أنا قلق بشدة من معلومات موثوقة عن انتهاكات ارتكبتها القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية بحق فلسطينيين في عدة سجون ومراكز احتجاز وقاعدة عسكرية.
وذكر دانون في المنشور أن الاتهامات لا أساس لها، وقائمة على معلومات منحازة.
وكانت الرسالة، المؤرخة يوم الاثنين، قد أُرسلت قبيل نشر التقرير السنوي للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
وأوضح غوتيريش فيها أنه بسبب الرفض المتكرر للسماح لمراقبي الأمم المتحدة بالوصول، كان من الصعب تحديد أنماط واتجاهات ومنهجية العنف الجنسي بشكل قاطع.
وأضاف: مع ذلك، أضع القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية تحت المراقبة تمهيداً لاحتمال إدراجها في دورة التقرير القادمة، نظراً للمخاوف الكبيرة من بعض أشكال العنف الجنسي التي وثقتها الأمم المتحدة باستمرار.
ودعا غوتيريش الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الوقف الفوري لجميع أعمال العنف الجنسي، مؤكداً أنه يتوقع من إسرائيل أيضاً وضع وتنفيذ التزامات محددة زمنياً. بما في ذلك إصدار أوامر ضد العنف الجنسي والتحقيق في جميع الادعاءات الموثوقة.
من جانبه، انتقد دانون رسالة غوتيريش، قائلاً إن الأمين العام اعتمد على مزاعم لا أساس لها تستند إلى منشورات منحازة، مضيفاً أن على الأمم المتحدة التركيز على جرائم الحرب المروعة التي ارتكبتها (حماس)، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، مؤكداً أن إسرائيل ستواصل حماية مواطنيها والعمل وفقاً للقانون الدولي.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إخماد حريق في محطة كهرباء تحويل الصبيحي
طرد نائبة من البرلمان النيوزيلندي بعد دعوتها لمعاقبة إسرائيل
الذهب يرتفع مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية
اتفاق إسرائيل وإيران.. غزة خارج الساحات والحسابات
سانا: هجوم إسرائيلي في محيط مدينة السويداء
نتنياهو: مرتبط برؤية إسرائيل الكبرى تشمل فلسطين وأجزاء من الأردن ومصر