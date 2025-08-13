غوتيريش يحذِّر إسرائيل من إدراج قواتها في قائمة مرتكبي انتهاكات جنسية ضد الفلسطينيين

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك / PNN - وجَّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تحذيراً لإسرائيل بشأن ما وصفه بـمعلومات موثوقة حول مزاعم بارتكاب القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية أعمال عنف جنسي ضد أسرى فلسطينيين.

وقال غوتيريش في رسالة موجهة إلى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، ونشر الأخير مضمونها على منصة إكس الثلاثاء: أنا قلق بشدة من معلومات موثوقة عن انتهاكات ارتكبتها القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية بحق فلسطينيين في عدة سجون ومراكز احتجاز وقاعدة عسكرية.

وذكر دانون في المنشور أن الاتهامات لا أساس لها، وقائمة على معلومات منحازة.

وكانت الرسالة، المؤرخة يوم الاثنين، قد أُرسلت قبيل نشر التقرير السنوي للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.

وأوضح غوتيريش فيها أنه بسبب الرفض المتكرر للسماح لمراقبي الأمم المتحدة بالوصول، كان من الصعب تحديد أنماط واتجاهات ومنهجية العنف الجنسي بشكل قاطع.

وأضاف: مع ذلك، أضع القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية تحت المراقبة تمهيداً لاحتمال إدراجها في دورة التقرير القادمة، نظراً للمخاوف الكبيرة من بعض أشكال العنف الجنسي التي وثقتها الأمم المتحدة باستمرار.

ودعا غوتيريش الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الوقف الفوري لجميع أعمال العنف الجنسي، مؤكداً أنه يتوقع من إسرائيل أيضاً وضع وتنفيذ التزامات محددة زمنياً. بما في ذلك إصدار أوامر ضد العنف الجنسي والتحقيق في جميع الادعاءات الموثوقة.

من جانبه، انتقد دانون رسالة غوتيريش، قائلاً إن الأمين العام اعتمد على مزاعم لا أساس لها تستند إلى منشورات منحازة، مضيفاً أن على الأمم المتحدة التركيز على جرائم الحرب المروعة التي ارتكبتها (حماس)، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، مؤكداً أن إسرائيل ستواصل حماية مواطنيها والعمل وفقاً للقانون الدولي.