مصر والسعودية تبحثان تطورات الأوضاع الكارثية في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة -PNN- بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع "الكارثية" بقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة وتجويع إسرائيلي منذ 22 شهرا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، مساء الثلاثاء، وفق بيان للخارجية المصرية نشرته الأربعاء.

وقال البيان إن الوزيرين بحثا العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين، وثمنا ما تشهده العلاقات من تطور متصاعد على كافة المستويات، إضافة إلى التطورات السياسية والأمنية في المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية الملحة.

كما بحث الجانبان "تطورات الأوضاع الكارثية في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم".

وشدد الوزيران على موقفهما المشترك الرافض لقرار الحكومة الإسرائيلية بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة وتوسيع العدوان.

وأكدا أن القرار يعد "محاولة لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وتقويض حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

والجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، ما أثار احتجاجات إسرائيلية اعتبرتها بمثابة "حكم إعدام" بحق الأسرى.



واستعرض عبد العاطي خلال الاتصال الجهود المصرية المستمرة مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار تضمن إطلاق سراح الاسرى وتوقف نزيف الدم والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتوافق الوزيران على ضرورة الوقف الفوري لسياسة التجويع والقتل الممنهج التي تؤجج الصراع وتعزز التطرف، وشددا على ضرورة حماية المدنيين، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

والثلاثاء، قال عبد العاطي إن بلاده تعمل مع قطر والولايات المتحدة من أجل العودة لمقترح هدنة الـ60 يوما في قطاع غزة.