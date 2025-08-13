نتنياهو يقول إنه في مهمة تاريخية مرتبطة برؤية (إسرائيل الكبرى)

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب / PNN - صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوسائل إعلام محلية، بأنه يشعر بأنه في“مهمة تاريخية وروحية”، وأنه متمسك جداً برؤية (إسرائيل الكبرى).

وتحدّث نتنياهو لقناة i24 الإسرائيلية، عن“الحلم الإسرائيلي” بوصفه (مهمة أجيال) يُسلمها جيل إلى جيل، وكيف أنه يشعر بأنه في مهمة روحية وتاريخية من أجل الشعب اليهودي.

وهنا أهداه المذيع شارون جال (وهو نائب يميني سابق) علبة بها تميمة تحمل خريطة (إسرائيل الكبرى).

قال له المذيع: لا أهديها لك، فلا أريد توريطك (بسبب قضية الهدايا التي تلاحقه) بل هذه هدية لزوجتك سارة، وفقاً لما ذكرته صحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل.

وعندما سُئل عمّا إذا كان يشعر بارتباط بهذه الرؤية لإسرائيل الكبرى، أجاب نتنياهو: بالتأكيد، ولم يُقدم له الهدية على الهواء.

استخدمت عبارة (إسرائيل الكبرى) بعد حرب الأيام الستة في يونيو (حزيران) 1967 للإشارة إلى إسرائيل ومناطق القدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء في مصر، ومرتفعات الجولان.

يعدّ الليكود واحداً من أبرز الأحزاب الإسرائيلية، وهو تكتل مجموعة من الأحزاب اليمينية تَشكَّل عام 1973، بقيادة رئيس الوزراء الراحل مناحيم بيغن، وكان عموده الفقري حزب حيروت الذي أسّسه بيغن عام 1948، ومعه الحزب الليبرالي. وتعود جذور ((حيروت الأولى إلى حركة الصهاينة المراجعين أو حزب الإصلاح الذي أسّسه فلاديمير- زيئيف جابوتنسكي، القيادي اليميني المتطرف، بولندي الأصل، في عام 1925، ويتبعه تنظيم الـبيتار الشبابي الرياضي وتنظيم الـ إرغون العسكري.

يوصف الليكود اليوم بأنه حزب يميني ليبرالي يؤمن بفكر المحافظين الجدد, ويرى البعض أنه أُسّس على فكرة (إسرائيل الكبرى، مع منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً). ولقد تغيّرت تركيبة الحزب في التسعينات، فباتت تضم صفوفه كثرة من ممثلي المستوطنين المتطرفين الذين يتبنون خطاباً أكثر تشدداً وتعنّتاً وصداميةً داخل إسرائيل وخارجها.

في يناير (كانون الثاني) الماضي، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إحدى منصاتها الإلكترونية، خريطة مزعومة مع تعليق يُزوّر تاريخاً إسرائيلياً يعود لآلاف السنين، بما يتماشى مع مزاعم عبرية متكررة عن |(مملكة يهودية) تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.