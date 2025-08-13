بن غفير يدعو لعزل رئيس الأركان الإسرائيلي ما لم يطرد خلية المؤامرة

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، إلى عزل رئيس الأركان إيال زامير، ما لم يطرد مقربين منه وصفهم بـ"خلية المؤامرة". وقال بن غفير زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، عبر منصة إكس "إذا لم يطرد رئيس الأركان خلية المؤامرة، فيجب طرده". بن غفير أرفق منشورة بصورة مركبة تجمع زامير مع خمس شخصيات، بينها رئيس الأركان الأسبق غابي أشكنازي (2007-2011). وبهذا المنشور يدعم بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط خلاف بين الأخير وزامير بشأن خطة إعادة احتلال قطاع غزة وخطورتها على حياة الأسرى الإسرائيليين.

ومساء الثلاثاء، قالت قناة كان العبرية، إنّ زامير مُنع مساء الاثنين من دخول مكتب وزير الأمن يسرائيل كاتس، رغم أنه كان هناك اجتماع مقرر بينهما.

وفي السياق، ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أنّ "رئيس أركان الجيش إيال زامير أبلغ ضباطاً كباراً ومسؤولين خارج الجيش بأنّ عائلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومساعديه يسعون لإقالته".

وأوضحت أنّ "زامير أدلى بهذا التصريح خلال مشاورات أُجريت أخيراً مع هيئة الأركان العامة وشخصيات من خارج الجيش، بينهم رئيس الأركان السابق غابي أشكنازي". وزادت أن زامير أخبرهم بأنّ "عائلة رئيس الوزراء سلطت عليَّ الضوء وتستهدفني بسبب معارضتي لعملية مدينة غزة، وترغب بعزلي".

في شأن آخر، طالب بن غفير، بهدم قبر عز الدين القسام، أحد كبار قادة المقاومة المسلحة ضد الاحتلال البريطاني في فلسطين، الموجود في بلدة نيشر قضاء حيفا (شمال). وقال الوزير المتطرف مخاطباً رئيس بلدية نيشر خلال جلسة استماع بلجنة الداخلية بالكنيست: "أصدر أمراً بهدم قبر عز الدين القسام وستتولى الشرطة تنفيذ الهدم وتأمينه". وأردف قائلاً: "لا يمكن للإرهابيين أن يرتاحوا حتى في الموت"، وفق تعبيره.

وقبر القائد القسام موجود منذ العام 1935 في مقبرة بلدة الشيخ (الاسم التاريخي للمنطقة) المعروفة اليوم باسم مقبرة نيشر بقضاء مدينة حيفا. وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه فيها مسؤولون إسرائيليون دعوات لهدم قبر عز الدين القسام أو إزالته. وفي 6 أغسطس/ آب الجاري جدد إسحاق كروزر، عضو الكنيست عن حزب "القوة اليهودية" (يرأسه بن غفير) دعوته إلى إزالة قبر القسام. وقال كروزر، في تصريحات للقناة 14 الإسرائيلية آنذاك، إن "لجنة الداخلية في الكنيست ستناقش الأسبوع المقبل نقل القبر من بلدة نيشر". وأضاف النائب اليميني المتطرف الذي زار موقع القبر في يوليو/ تموز ودعا لاتخاذ إجراءات فورية لإزالته، إنه "لا ينبغي أن يكون القبر مزاراً لمؤيدي الإرهاب" حسب تعبيره.