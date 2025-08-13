انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين 0.44% في النصف الأول للعام الحالي

انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين 0.44% في النصف الأول للعام الحالي
عمان 13 آب (بترا)- بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للنصف الأول من العام الحالي ما مقداره 106.86 نقطة مئوية مقابل 107.34 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 0.44 بالمئة.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للنصف الأول من العام الحالي بنفس الفترة من العام الماضي، انخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.59 بالمئة في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.48 بالمئة وأسعار الكهرباء بنسبة 0.88 بالمئة.
وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، بلغ الرقم القياسي لشهر حزيران الماضي ما مقداره 106.86 نقطة مقابل 107.05 نقطة لنفس الشهر من 2024، بانخفاض نسبته 0.18 بالمئة.
وعلى الصعيد السلعي، ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر حزيران الماضي مقارنة مع نفس الشهر من 2024 بانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.70 بالمئة في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 5.47 بالمئة وأسعار الكهرباء بنسبة 2.44 بالمئة.
كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لحزيران الماضي ما مقداره 106.86 مقابل 106.42 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام بارتفاع نسبته 0.41 بالمئة.
وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لحزيران الماضي مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.33 بالمئة وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.20 بالمئة وأسعار الكهرباء بنسبة 0.06 بالمئة.
--(بترا)
و ر /أ م/ أ أ
13/08/2025 12:22:44
-
دليل الخدما
مركز تدريب بترا
روابط مفيدة
-
حدث في مثل هذا ا
المقالات المختارة
صورة وتعلي
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
إخماد حريق في محطة كهرباء تحويل الصبيحي
طرد نائبة من البرلمان النيوزيلندي بعد دعوتها لمعاقبة إسرائيل
الذهب يرتفع مع تركيز المستثمرين على بيانات التضخم الأمريكية
اتفاق إسرائيل وإيران.. غزة خارج الساحات والحسابات
سانا: هجوم إسرائيلي في محيط مدينة السويداء
نتنياهو: مرتبط برؤية إسرائيل الكبرى تشمل فلسطين وأجزاء من الأردن ومصر