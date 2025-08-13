انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين 0.44% في النصف الأول للعام الحالي

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 13 آب (بترا)- بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للنصف الأول من العام الحالي ما مقداره 106.86 نقطة مئوية مقابل 107.34 نقطة لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 0.44 بالمئة.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للنصف الأول من العام الحالي بنفس الفترة من العام الماضي، انخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.59 بالمئة في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.48 بالمئة وأسعار الكهرباء بنسبة 0.88 بالمئة.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الأربعاء، بلغ الرقم القياسي لشهر حزيران الماضي ما مقداره 106.86 نقطة مقابل 107.05 نقطة لنفس الشهر من 2024، بانخفاض نسبته 0.18 بالمئة.

وعلى الصعيد السلعي، ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر حزيران الماضي مقارنة مع نفس الشهر من 2024 بانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.70 بالمئة في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 5.47 بالمئة وأسعار الكهرباء بنسبة 2.44 بالمئة.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لحزيران الماضي ما مقداره 106.86 مقابل 106.42 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام بارتفاع نسبته 0.41 بالمئة.

وعلى نطاق التغير الشهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لحزيران الماضي مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لارتفاع أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.33 بالمئة وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.20 بالمئة وأسعار الكهرباء بنسبة 0.06 بالمئة.

--(بترا)

و ر /أ م/ أ أ

13/08/2025 12:22:44





دليل الخدما

مركز تدريب بترا روابط مفيدة



حدث في مثل هذا ا

المقالات المختارة صورة وتعلي

آخر الأخبار الأردن يشارك في المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بالقاه النظام الكهربائي للمملكة يحافظ على استقراره وكفاءته التشغيلية خلال موجة ال أستراليا: التجويع الإسرائيلي في غزة جريمة ح لقاء يبحث تطوير المنتجات السياحية في المثلث الذه انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين 0.44% في النصف الأول للعام الحاعن ماذا تبحث؟ خدماتخدمات صحفيةتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعياتصل بنا

ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية)

6845 عمان 11118

5609700 (6) 962+

5682493 (6) 962+

...

جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة