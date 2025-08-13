النظام الكهربائي للمملكة يحافظ على استقراره وكفاءته التشغيلية خلال موجة الحر

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 13 آب (بترا)- في ظل موجة حر استثنائية تشهدها المملكة منذ بداية الأسبوع، سجل النظام الكهربائي الأردني يوم أمس الثلاثاء، أعلى حمل أقصى في تاريخ البلاد، بلغ 4765 ميغاواط عند الساعة 19:38 مساء، في رقم قياسي يعكس الضغط غير المسبوق على الشبكة.

وبحسب بيان لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الأربعاء، تمكن النظام الكهربائي من الحفاظ على استقراره وكفاءته التشغيلية، فيما ظهرت بعض الانقطاعات المحدودة والفردية التي تعد طبيعية في أي نظام كهربائي متقدم ويمكن حدوثها بمثل هذه الظروف وتم التعامل معها فورا وبسرعة عالية، ما يعكس قدرة الشبكة على الاستجابة الفورية والتعامل مع الضغوط الاستثنائية بكفاءة واحترافية عالية.

وأوضحت الهيئة، أنه بفضل المتابعة الحثيثة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركات الكهرباء، نجح النظام الكهربائي الأردني في الحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي لجميع مناطق المملكة دون أي انقطاع عام يذكر.

وأكدت أن هذا الأداء يعكس كفاءة وفاعلية الإجراءات التشغيلية والفنية المتخذة وأهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية وحملات التوعية المكثفة، ما أسهم في ضمان استدامة التيار للمواطنين والمرافق الحيوية رغم الأحمال القياسية والظروف الجوية الاستثنائية.

--(بترا)

م ف/ ا ص / أ أ

13/08/2025 12:40:04