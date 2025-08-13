النظام الكهربائي للمملكة يحافظ على استقراره وكفاءته التشغيلية خلال موجة الحر

النظام الكهربائي للمملكة يحافظ على استقراره وكفاءته التشغيلية خلال موجة الحر
عمان 13 آب (بترا)- في ظل موجة حر استثنائية تشهدها المملكة منذ بداية الأسبوع، سجل النظام الكهربائي الأردني يوم أمس الثلاثاء، أعلى حمل أقصى في تاريخ البلاد، بلغ 4765 ميغاواط عند الساعة 19:38 مساء، في رقم قياسي يعكس الضغط غير المسبوق على الشبكة.
وبحسب بيان لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم الأربعاء، تمكن النظام الكهربائي من الحفاظ على استقراره وكفاءته التشغيلية، فيما ظهرت بعض الانقطاعات المحدودة والفردية التي تعد طبيعية في أي نظام كهربائي متقدم ويمكن حدوثها بمثل هذه الظروف وتم التعامل معها فورا وبسرعة عالية، ما يعكس قدرة الشبكة على الاستجابة الفورية والتعامل مع الضغوط الاستثنائية بكفاءة واحترافية عالية.
وأوضحت الهيئة، أنه بفضل المتابعة الحثيثة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بالتنسيق والتعاون المستمر مع شركات الكهرباء، نجح النظام الكهربائي الأردني في الحفاظ على استمرارية التيار الكهربائي لجميع مناطق المملكة دون أي انقطاع عام يذكر.
وأكدت أن هذا الأداء يعكس كفاءة وفاعلية الإجراءات التشغيلية والفنية المتخذة وأهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية وحملات التوعية المكثفة، ما أسهم في ضمان استدامة التيار للمواطنين والمرافق الحيوية رغم الأحمال القياسية والظروف الجوية الاستثنائية.
