أستراليا: التجويع الإسرائيلي في غزة جريمة حرب

عمان 13 آب (بترا)- أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أن سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، تعد "جريمة حرب".

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "إيه بي سي نيوز" الأسترالية، اليوم الأربعاء، أعرب فيها عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية في غزة.

وأوضح ألبانيز أن التجويع وفقدان الأرواح جراء حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة المحاصر أمر "غير مقبول إطلاقا"، مشيرا إلى أن تصرفات إسرائيل "لا مبرر لها"، وأن القيود المفروضة على تدفق المساعدات الإنسانية منذ آذار الماضي، ولّدت كارثة إنسانية في غزة.

13/08/2025