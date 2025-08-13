لقاء يبحث تطوير المنتجات السياحية في المثلث الذهبي

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 13 آب( بترا) - بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات لدى لقائه رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، ومجلس المفوضين بالعقبة، سبل تعزيز التعاون وخطط التطوير المشتركة بين السلطتين.

وتناول اللقاء آليات ربط البترا والعقبة ووادي رم في مختلف المجالات، ولاسيما التطوير السياحي، وتنظيم الفعاليات المشتركة، وتنويع المنتجات السياحية ضمن "المثلث الذهبي" بما يسهم في تحقيق الفائدة لجميع الأطراف، ويعزز النشاطين السياحي والتجاري بالمنطقة.

وأكد البريزات أن العمل المشترك بين البترا والعقبة ووادي رم يمثل فرصة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لكل منطقة، وتطوير برامج وتجارب سياحية مبتكرة تعزز مكانة المثلث الذهبي على خارطة السياحة العالمية.

من جانبه، قال المجالي إن العقبة تسعى إلى تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الوطنية، وخاصة سلطة إقليم البترا، لايجاد منظومة سياحية متكاملة توفر للزوار تنوعاً في التجربة، وتعود بالفائدة على المجتمعات المحلية في جميع مناطق المثلث الذهبي.

