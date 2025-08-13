لقاء يبحث تطوير المنتجات السياحية في المثلث الذهبي
البترا 13 آب( بترا) - بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات لدى لقائه رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، شادي المجالي، ومجلس المفوضين بالعقبة، سبل تعزيز التعاون وخطط التطوير المشتركة بين السلطتين.
وتناول اللقاء آليات ربط البترا والعقبة ووادي رم في مختلف المجالات، ولاسيما التطوير السياحي، وتنظيم الفعاليات المشتركة، وتنويع المنتجات السياحية ضمن "المثلث الذهبي" بما يسهم في تحقيق الفائدة لجميع الأطراف، ويعزز النشاطين السياحي والتجاري بالمنطقة.
وأكد البريزات أن العمل المشترك بين البترا والعقبة ووادي رم يمثل فرصة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لكل منطقة، وتطوير برامج وتجارب سياحية مبتكرة تعزز مكانة المثلث الذهبي على خارطة السياحة العالمية.
من جانبه، قال المجالي إن العقبة تسعى إلى تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الوطنية، وخاصة سلطة إقليم البترا، لايجاد منظومة سياحية متكاملة توفر للزوار تنوعاً في التجربة، وتعود بالفائدة على المجتمعات المحلية في جميع مناطق المثلث الذهبي.
--( بترا)
دط/ ع ط
13/08/2025 12:29:01
