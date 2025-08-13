الصليب الأحمر: احترام القانون الدولي الإنساني ليس خيارا بل التزام قانوني (إعادة مصححة)

الصليب الأحمر: احترام القانون الدولي الإنساني ليس خيارا بل التزام قانوني (إعادة مصححة)
عمان 13 آب (بترا)– أكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، أن القرارات التي يتخذها القادة اليوم ستحدد مسار الأعوام الـ 76 المقبلة لاتفاقيات جنيف، مشيرة إلى أن الالتزام بقواعد الحرب ما يزال قائما، إلا أن احترامها يشهد تراجعا ينعكس سلبا على المدنيين في مناطق النزاع.
وقالت سبولياريتش، في بيان صادر عن اللجنة الدولية بمناسبة الذكرى الـ 76 لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، إن هذه الاتفاقيات جاءت لحماية الضعفاء والمستضعفين، من المدنيين العالقين في مناطق القتال، والجرحى والمحتجزين، مؤكدة أن احترام القانون الدولي الإنساني ليس خيارا بل التزام قانوني على جميع الدول.
وأضافت إن اتفاقيات جنيف التي تحظى بتصديق عالمي واسع، تسهم عند الالتزام بها في منع ارتكاب الفظائع أثناء الحروب، والحفاظ على مسار العودة إلى السلام، مبينة أن اللجنة الدولية أطلقت في أيلول الماضي، بالشراكة مع البرازيل والصين وفرنسا والأردن وكازاخستان وجنوب أفريقيا، مبادرة عالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، حيث انضمت إليها أكثر من 70 دولة حتى الآن.
ودعت جميع الدول إلى الانضمام لهذه الجهود، مشددة على أن قوة القانون الدولي الإنساني وفعاليته تنبع من الإرادة السياسية للقادة في دعمه، وأن السنوات المقبلة من مسيرة اتفاقيات جنيف ستتحدد بالخيارات المتخذة اليوم، إما بصون الإنسانية في أوقات الحرب أو التخلي عنها.
