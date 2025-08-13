الصليب الأحمر: احترام القانون الدولي الإنساني ليس خيارا بل التزام قانوني (إعادة مصححة)

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آب (بترا)– أكدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، أن القرارات التي يتخذها القادة اليوم ستحدد مسار الأعوام الـ 76 المقبلة لاتفاقيات جنيف، مشيرة إلى أن الالتزام بقواعد الحرب ما يزال قائما، إلا أن احترامها يشهد تراجعا ينعكس سلبا على المدنيين في مناطق النزاع.

وقالت سبولياريتش، في بيان صادر عن اللجنة الدولية بمناسبة الذكرى الـ 76 لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، إن هذه الاتفاقيات جاءت لحماية الضعفاء والمستضعفين، من المدنيين العالقين في مناطق القتال، والجرحى والمحتجزين، مؤكدة أن احترام القانون الدولي الإنساني ليس خيارا بل التزام قانوني على جميع الدول.

وأضافت إن اتفاقيات جنيف التي تحظى بتصديق عالمي واسع، تسهم عند الالتزام بها في منع ارتكاب الفظائع أثناء الحروب، والحفاظ على مسار العودة إلى السلام، مبينة أن اللجنة الدولية أطلقت في أيلول الماضي، بالشراكة مع البرازيل والصين وفرنسا والأردن وكازاخستان وجنوب أفريقيا، مبادرة عالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني، حيث انضمت إليها أكثر من 70 دولة حتى الآن.

ودعت جميع الدول إلى الانضمام لهذه الجهود، مشددة على أن قوة القانون الدولي الإنساني وفعاليته تنبع من الإرادة السياسية للقادة في دعمه، وأن السنوات المقبلة من مسيرة اتفاقيات جنيف ستتحدد بالخيارات المتخذة اليوم، إما بصون الإنسانية في أوقات الحرب أو التخلي عنها.

