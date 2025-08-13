  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الجولة الثالثة بدوري المحترفين تنطلق غدا بإقامة 3 مباريات

الجولة الثالثة بدوري المحترفين تنطلق غدا بإقامة 3 مباريات

2025-08-13 06:05:52
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 13 آب (بترا)- تنطلق يوم غد الخميس، منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات في اربد وعمان.
ويلتقي عند السادسة مساء فريقا سما السرحان والأهلي على ستاد الحسن باربد، كما يلتقي بنفس التوقيت فريقا البقعة والجزيرة على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.
ويشهد ستاد عمان الدولي عند 8 و45 دقيقة من مساء غد، أيضا مباراة فريقي السلط والحسين اربد.
وتختتم منافسات الجولة الجمعة المقبلة، بلقاء الوحدات مع شباب الأردن عند 6 مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، فيما يلتقي فريقا الرمثا والفيصلي عند 8 و45 دقيقة على ستاد الحسن في اربد.
يشار إلى أن فرق الحسين اربد والفيصلي والرمثا والبقعة تتصدر الدوري حتى الآن، برصيد 6 نقاط لكل فريق.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
13/08/2025 12:17:51

MENAFN13082025000117011021ID1109922282

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث