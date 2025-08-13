الجولة الثالثة بدوري المحترفين تنطلق غدا بإقامة 3 مباريات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 13 آب (بترا)- تنطلق يوم غد الخميس، منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات في اربد وعمان.

ويلتقي عند السادسة مساء فريقا سما السرحان والأهلي على ستاد الحسن باربد، كما يلتقي بنفس التوقيت فريقا البقعة والجزيرة على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.

ويشهد ستاد عمان الدولي عند 8 و45 دقيقة من مساء غد، أيضا مباراة فريقي السلط والحسين اربد.

وتختتم منافسات الجولة الجمعة المقبلة، بلقاء الوحدات مع شباب الأردن عند 6 مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، فيما يلتقي فريقا الرمثا والفيصلي عند 8 و45 دقيقة على ستاد الحسن في اربد.

يشار إلى أن فرق الحسين اربد والفيصلي والرمثا والبقعة تتصدر الدوري حتى الآن، برصيد 6 نقاط لكل فريق.

13/08/2025