الجولة الثالثة بدوري المحترفين تنطلق غدا بإقامة 3 مباريات

الجولة الثالثة بدوري المحترفين تنطلق غدا بإقامة 3 مباريات
عمان 13 آب (بترا)- تنطلق يوم غد الخميس، منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات في اربد وعمان.
ويلتقي عند السادسة مساء فريقا سما السرحان والأهلي على ستاد الحسن باربد، كما يلتقي بنفس التوقيت فريقا البقعة والجزيرة على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب.
ويشهد ستاد عمان الدولي عند 8 و45 دقيقة من مساء غد، أيضا مباراة فريقي السلط والحسين اربد.
وتختتم منافسات الجولة الجمعة المقبلة، بلقاء الوحدات مع شباب الأردن عند 6 مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، فيما يلتقي فريقا الرمثا والفيصلي عند 8 و45 دقيقة على ستاد الحسن في اربد.
يشار إلى أن فرق الحسين اربد والفيصلي والرمثا والبقعة تتصدر الدوري حتى الآن، برصيد 6 نقاط لكل فريق.
13/08/2025 12:17:51
