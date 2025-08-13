عراقجي: ينبغي تصنيف العقوبات الغربية كجريمة ضد الإنسانية

عراقجي: ينبغي تصنيف العقوبات الغربية كجريمة ضد الإنسانية
وفي منشور على منصة "إكس" انتقد عراقجي مزاعم الدول الغربية بأن العقوبات "بديل غير دموي" للحرب، مستشهدا بدراسة جديدة نشرت في المجلة الطبية المرموقة The Lancet تظهر أن العقوبات الأحادية وخاصة تلك التي تفرضها الولايات المتحدة، يمكن أن تكون مميتة بقدر الحروب.
وأضاف أنه "منذ سبعينيات القرن الماضي، يفقد أكثر من 500 ألف شخص حياتهم سنويًا بسبب العقوبات، وكان الضحايا الرئيسيون في الغالب من الأطفال وكبار السن".
وتابع: "لقد حان الوقت للاعتراف بهذه العقوبات اللاإنسانية التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها، كجريمة ضد الإنسانية"، داعيا الدول الخاضعة للعقوبات "للرد على هذا الظلم المنظم بجهد منسق وبشكل موحد وجماعي".
