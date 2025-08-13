عراقجي: ينبغي تصنيف العقوبات الغربية كجريمة ضد الإنسانية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى اعتبار العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها على دول أخرى، كجريمة ضد الإنسانية.

وفي منشور على منصة "إكس" انتقد عراقجي مزاعم الدول الغربية بأن العقوبات "بديل غير دموي" للحرب، مستشهدا بدراسة جديدة نشرت في المجلة الطبية المرموقة The Lancet تظهر أن العقوبات الأحادية وخاصة تلك التي تفرضها الولايات المتحدة، يمكن أن تكون مميتة بقدر الحروب.

وأضاف أنه "منذ سبعينيات القرن الماضي، يفقد أكثر من 500 ألف شخص حياتهم سنويًا بسبب العقوبات، وكان الضحايا الرئيسيون في الغالب من الأطفال وكبار السن".

وتابع: "لقد حان الوقت للاعتراف بهذه العقوبات اللاإنسانية التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها، كجريمة ضد الإنسانية"، داعيا الدول الخاضعة للعقوبات "للرد على هذا الظلم المنظم بجهد منسق وبشكل موحد وجماعي".