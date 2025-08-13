  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
بلدية إربد تُطلق أسماء شخصيات وطنية بارزة على ميادين وشوارع

2025-08-13 03:08:04
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية إربد الكبرى عن تسمية عدد من الميادين والشوارع بأسماء شخصيات وطنية بارزة، تكريمًا لعطاءاتهم وتضحياتهم التي قدموها للوطن عمومًا، ومدينة إربد على وجه الخصوص.
وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، إن لجنة البلدية قررت إطلاق هذه التسميات تخليدًا لرموز العطاء والفداء في ذاكرة المدينة، خاصة أن كل اسم من هؤلاء يشكّل جزءًا لا يتجزأ منها، وله إسهامات كبرى ودور بارز في تطورها ونهضتها.
وأضاف العزام أن هذه التسميات تهدف إلى حفظ التاريخ الوطني وتعزيز الشعور بالانتماء والاعتزاز بالرموز الوطنية، لتكون منارة تهتدي بها الأجيال القادمة.
وأوضح العزام أن التسميات التي أقرّتها لجنة التسمية والترقيم في البلدية وصادق عليها المجلس البلدي جاءت على النحو التالي:
تسمية الميدان الواقع على تقاطع شارع الملك عبد الله الثاني مع شارع فراس العجلوني، والمعروف باسم "دوار القبة"، باسم معالي الدكتور عبد الرزاق طبيشات.
تسمية شارع "عمان" الممتد من دوار الثقافة وحتى مدخل منطقة حكما، باسم معالي الدكتور عارف البطاينة.
تسمية الميدان الواقع على مدخل مدينة إربد من الجهة الغربية، غرب مجمع الأغوار الجديد، باسم ناجي باشا العزام.
تسمية الميدان الواقع في شارع البتراء أمام "إربد مول جراند"، باسم المرحوم المهندس حسين بني هاني.
تسمية أحد الميادين باسم المرحوم هشام أديب حجاوي.
تسمية أحد الشوارع المتفرعة من شارع الملك عبد الله الثاني في منطقة النزهة، باسم الشهيد معين يوسف الصياحين.

