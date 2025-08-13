الكهرباء الأردنية: أجهزة التكييف وراء ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية

الكهرباء الأردنية: أجهزة التكييف وراء ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية
وأضاف أن تخفيف الحمل يُقلل من حدوث الأعطال على الشبكة الكهربائية، مؤكداً أن الشركة دعت إلى عدم الإفراط في استخدام أجهزة التكييف.
وقال: "نعتقد أن ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية يعود إلى أجهزة التكييف، وعلينا الاكتفاء بجهاز واحد على درجة حرارة 24-25 لتخفيف الإجهاد على الشبكة".
وأضاف أن انقطاع التيار الكهربائي جاء نتيجة أعطال غير متوقعة بسبب الأحمال الكهربائية المرتفعة، وليس بسبب انقطاعات مبرمجة.
وقال المحارمة: "لا نملك بمفردنا إمكانية تنفيذ الانقطاعات المبرمجة"، مشيراً إلى أن متوسط وقت الانقطاع يبلغ نحو 50 دقيقة من لحظة الإبلاغ عن العطل.
