الكهرباء الأردنية: أجهزة التكييف وراء ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الناطق باسم شركة الكهرباء الأردنية، محمد المحارمة، الأربعاء، جاهزية الشركة للتعامل مع الأعطال الكهربائية في ظل موجة الحر السائدة، والتي أدت إلى زيادة الحمل على الشبكة الكهربائية.



وأضاف أن تخفيف الحمل يُقلل من حدوث الأعطال على الشبكة الكهربائية، مؤكداً أن الشركة دعت إلى عدم الإفراط في استخدام أجهزة التكييف.



وقال: "نعتقد أن ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية يعود إلى أجهزة التكييف، وعلينا الاكتفاء بجهاز واحد على درجة حرارة 24-25 لتخفيف الإجهاد على الشبكة".



وأضاف أن انقطاع التيار الكهربائي جاء نتيجة أعطال غير متوقعة بسبب الأحمال الكهربائية المرتفعة، وليس بسبب انقطاعات مبرمجة.



وقال المحارمة: "لا نملك بمفردنا إمكانية تنفيذ الانقطاعات المبرمجة"، مشيراً إلى أن متوسط وقت الانقطاع يبلغ نحو 50 دقيقة من لحظة الإبلاغ عن العطل.