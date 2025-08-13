  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
صرف رديات ضريبة الدخل لعام 2023 وما قبل

صرف رديات ضريبة الدخل لعام 2023 وما قبل

2025-08-13 03:08:03
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في ضوء توجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، تبدأ دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، اعتبارًا من اليوم ولغاية أسبوعين، باستكمال صرف رديات ضريبة الدخل التي تم استكمال تدقيقها وتوريدها للخزينة، والمتعلقة بعام 2023 وما قبله، للمكلّفين المستحقين لها من الموظفين والمستخدمين والأفراد والشركات، وممّن انطبقت عليهم شروط الصرف وصحة أرقام حساباتهم البنكية.
وأوضحت الدائرة أن قيمة الرديات التي ستقوم بصرفها تُقدّر بحوالي 22 مليون دينار، وتشمل الموظفين والمستخدمين والأفراد والشركات، وتتعلق بسنة 2023 وما قبلها. وتأتي استكمالًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال شهر آذار، بصرف الرديات المتعلقة بالأعوام السابقة والتي بلغت قيمتها 26 مليون دينار.
وستقوم الدائرة يوميًا، ولمدة أسبوعين، بإرسال رسائل خلوية للمكلفين المستحقين لهذه الرديات على هواتفهم التي تم تثبيتها من قبلهم على نظام الدائرة الإلكتروني، تُعلمهم من خلالها بصرف الردية وإرسال قيمتها إلى حسابهم البنكي المعتمد، حسب رقم الـIBAN الذي تم إدخاله من قبلهم، وستستمر عملية الصرف حتى نهاية الشهر الحالي.

MENAFN13082025000208011052ID1109921431

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث