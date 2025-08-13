  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تحذير من الدفاع المدني للمواطنين والمقيمين بسبب الأجواء الحارة

2025-08-13 03:08:00
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وجهت مديرية الدفاع المدني تحذيرات هامة للمواطنين والمقيمين في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها المملكة، داعية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي المخاطر المرتبطة بهذه الأجواء الحارة.

