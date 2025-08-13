تقديم طلبات الالتحاق في كليات المجتمع لمرحلة الدبلوم اليوم

MENAFN - Amman Net) >تبدأ الأربعاء، عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في كليات الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط، وحتى الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأربعاء الموافق 20 آب، وفق ما أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وبينت الوحدة أن التقديم سيكون من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة ، قسم مرحلة الدبلوم المتوسط، إذ يقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 50% فأكثر) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه.

وسيجد الطالب؛ طلبين للالتحاق؛ الأول طلب الالتحاق في الكليات الجامعية المتوسطة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، والكلية التقنية المتوسطة التابعة لجامعة آل البيت، وكلية الطفيلة التقنية المتوسطة التابعة لجامعة الطفيلة التقنية، وتخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، والمركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية، وأكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية/الموقر، ويتضمن (20) خيارا، حيث يقوم الطالب بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق والبالغ قيمته (10) دنانير أردنية بعد تعبئة طلب الالتحاق وذلك باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom)، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.

أما الثاني؛ طلب الالتحاق الخاص بكليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية التابعتين لوزارة الصحة، ويتضمن (10) خيارات، حيث يقوم الطالب بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق والبالغ قيمته (5) دنانير أردنية بعد تعبئة طلب الالتحاق، وذلك باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.

ولمزيد من التفاصيل والنصائح والإرشادات المتعلقة بتقديم الطلبين خاصة الشروط الخاصة بالقبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية الرجاء الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد من خلال الرابط الآتي: ( ) قسم مرحلة الدبلوم المتوسط.