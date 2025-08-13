جوباك : 8.89 مليار دينار قيمة حركات الدفع عبر إي فواتيركم

MENAFN - Amman Net) بلغ إجمالي عدد حركات الدفع المنفذة عبر نظام "إي فواتيركم" منذ بداية العام الحالي قرابة 42.09 مليون حركة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.89 مليار دينار، وفقًا تقرير صادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبحسب تقرير شهر تموز الذي رصدته "المملكة"، سجل عدد مستخدمي "إي فواتيركم" ارتفاعًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ بلغ عدد المستخدمين في تموز 4.81 مليون مستخدم، بزيادة نسبتها 0.9% مقارنة بـ4.76 مليون مستخدم في حزيران، و4.73 مليون مستخدم في أيار.

وأشار التقرير إلى أن من بين إجمالي المستخدمين البالغ عددهم 4.81 مليون مستخدم، هناك 4.76 مليون مستخدم حالي بنسبة 99.1%، و43.4 ألف مستخدم جديد بنسبة 0.9%.

وسجل إجمالي قيمة الحركات خلال تموز ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 1.4 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت 23% مقارنة بشهري حزيران وأيار اللذين سجلا 1.13 مليار دينار لكل منهما.

وبلغ عدد المفوترين عبر النظام 636 مفوترًا، فيما بلغ عدد الخدمات المتاحة 2193 خدمة.

كما سُجل خلال تموز 6.58 مليون حركة، بارتفاع نسبته 7.4% مقارنة بالشهر السابق، مقابل 6.13 مليون حركة في حزيران، و6.54 مليون حركة في أيار، وفقًا للتقرير.

وتصدرت فئة الاتصالات قائمة الحركات بـ2.13 مليون حركة، تلتها فئة الماء والكهرباء بـ1.88 مليون حركة، ثم الخدمات الحكومية بـ1.28 مليون حركة، وشركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع بـ566 ألف حركة، فالتمويل والخدمات المالية بـ311 ألف حركة، ثم التعليم بـ130 ألف حركة، والنقل والسفر بـ68 ألف حركة، والتجارة والخدمات بـ46 ألف حركة، والنقابات والمنظمات بـ36 ألف حركة، والغاز والطاقة بـ33 ألف حركة.

وأظهر التقرير أن المدفوعات الرقمية استحوذت على الحصة الأكبر من عدد الحركات خلال تموز، إذ بلغت 5.38 مليون حركة بنسبة 81.7%، مقابل 1.2 مليون حركة نقدية بنسبة 18.3%.

وتصدرت الخدمات الحكومية المدفوعات عبر "إي فواتيركم" من حيث القيمة خلال تموز، إذ بلغت 858 مليون دينار، تلتها شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع بـ286 مليون دينار، ثم الماء والكهرباء بـ81 مليون دينار، فالتمويل والخدمات المالية بـ47 مليون دينار، ثم الاتصالات بـ34 مليون دينار، والتعليم بـ28 مليون دينار، فالتجارة والخدمات بـ17 مليون دينار، والبنوك بـ15 مليون دينار، فالغاز والطاقة بـ13 مليون دينار، فالنقل والسفر بـ8 ملايين دينار.

وفيما يتعلق بطريقة الدفع، بلغت قيمة المدفوعات الرقمية خلال تموز 1.1 مليار دينار بنسبة 78.9%، مقابل 294 مليون دينار للمدفوعات النقدية بنسبة 21.1%.

وبين التقرير ارتفاع متوسط قيمة الحركة الواحدة عبر "إي فواتيركم" في تموز إلى 212 دينارًا، مقارنة بـ184 دينارًا في حزيران، و196 دينارًا في أيار.