جامعة الكويت نظمت الملتقى الإرشادي نحو رحلة جامعية مميزة للطلبة المستجدين

جامعة الكويت نظمت الملتقى الإرشادي نحو رحلة جامعية مميزة للطلبة المستجدين
نظمت جامعة الكويت، ممثلة بإدارة الإرشاد الأكاديمي لدى عمادة شؤون الطلبة أمس، ملتقى إرشاديا للطلبة المستجدين للعام الجامعي 2025-2026 بعنوان «نحو رحلة جامعية مميزة» في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية.
وقال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان في كلمته الافتتاحية للملتقى، إن «دخول الطلبة في هذا الصرح العلمي العريق لا يمثل فقط انتقالا من مرحلة دراسية إلى أخرى، بل هو بداية لمشوار مليء بالفرص والتحديات والتجارب التي ستسهم في تشكيل مستقبلكم المهني». وأوضح الحمدان للطلبة أن «الحياة الجامعية ليست فقط محاضرات وامتحانات، إنما هي تجربة متكاملة تصقل فيها الشخصية وتبنى فيها العلاقات وتنمو فيها الطاقات»، داعيا إلى الموازنة بين الدراسة والمشاركة في الأنشطة الجامعية والتطوعية واكتشاف أنفسهم والاعتناء بصحتهم الجسدية والنفسية. وأكد أهمية مبادرة الطلبة بالسؤال والاستفسار عند الحاجة للتعرف على حقوقهم وواجباتهم والاطلاع على اللوائح الجامعية بما يضمن إدراك ما لهم وما عليهم والاستفادة من الخدمات والمراكز التي توفرها الجامعة في المجالات الأكاديمية والاجتماعية والنفسية، لافتا إلى أن أبواب الجامعة مفتوحة دائما للاستماع إليهم ودعمهم والوقوف إلى جانبهم في مختلف احتياجاتهم.
من جانبها، قالت مراقب إدارة الإرشاد الأكاديمي لدى عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت مشاعل الفيلكاوي، خلال الملتقى، إن العمادة دأبت على تنظيم الملتقى الطلابي الإرشادي سنويا عقب إعلان نتائج القبول ليكون لقاء تنويريا يعرف الطلبة المستجدين بالخدمات التي توفرها العمادة وشرح أهم المصطلحات الجامعية التي تهم الطالب في بداية مسيرته الأكاديمية.
