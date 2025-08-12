جامعة الكويت نظمت الملتقى الإرشادي نحو رحلة جامعية مميزة للطلبة المستجدين

نظمت جامعة الكويت، ممثلة بإدارة الإرشاد الأكاديمي لدى عمادة شؤون الطلبة أمس، ملتقى إرشاديا للطلبة المستجدين للعام الجامعي 2025-2026 بعنوان «نحو رحلة جامعية مميزة» في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية.

وقال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان في كلمته الافتتاحية للملتقى، إن «دخول الطلبة في هذا الصرح العلمي العريق لا يمثل فقط انتقالا من مرحلة دراسية إلى أخرى، بل هو بداية لمشوار مليء بالفرص والتحديات والتجارب التي ستسهم في تشكيل مستقبلكم المهني». وأوضح الحمدان للطلبة أن «الحياة الجامعية ليست فقط محاضرات وامتحانات، إنما هي تجربة متكاملة تصقل فيها الشخصية وتبنى فيها العلاقات وتنمو فيها الطاقات»، داعيا إلى الموازنة بين الدراسة والمشاركة في الأنشطة الجامعية والتطوعية واكتشاف أنفسهم والاعتناء بصحتهم الجسدية والنفسية. وأكد أهمية مبادرة الطلبة بالسؤال والاستفسار عند الحاجة للتعرف على حقوقهم وواجباتهم والاطلاع على اللوائح الجامعية بما يضمن إدراك ما لهم وما عليهم والاستفادة من الخدمات والمراكز التي توفرها الجامعة في المجالات الأكاديمية والاجتماعية والنفسية، لافتا إلى أن أبواب الجامعة مفتوحة دائما للاستماع إليهم ودعمهم والوقوف إلى جانبهم في مختلف احتياجاتهم.

من جانبها، قالت مراقب إدارة الإرشاد الأكاديمي لدى عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت مشاعل الفيلكاوي، خلال الملتقى، إن العمادة دأبت على تنظيم الملتقى الطلابي الإرشادي سنويا عقب إعلان نتائج القبول ليكون لقاء تنويريا يعرف الطلبة المستجدين بالخدمات التي توفرها العمادة وشرح أهم المصطلحات الجامعية التي تهم الطالب في بداية مسيرته الأكاديمية.

MENAFN12082025000130011022ID1109920910