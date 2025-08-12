إنقاذ 8 أشخاص من حريق منزل في مبارك الكبير

403
إنقاذ 8 أشخاص من حريق منزل في مبارك الكبير
(MENAFN- Al-Anbaa)
تمكن رجال قوة الإطفاء العام أمس من إنقاذ 8 أشخاص حاصرتهم نيران شبت في منزل في منطقة مبارك الكبير، وقالت قوة الاطفاء إن رجال مركزي القرين والبيرق قاموا بمكافحة الحريق والسيطرة عليه، وإنقاذ 8 أشخاص تم تسليمهم إلى الجهات المختصة.
