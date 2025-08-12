بالفيديو ضبط 3 مقيمين بصورة غير قانونية بـ 5 كيلو مخدرات و25 ألف حبة مهدئة و8 أسلحة نارية وذخيرة



تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل إجرامي مسلح مكون من 3 متهمين من المقيمين بصورة غير قانونية، لتورطهم في حيازة وترويج المواد المخدرة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وبلغت كميات المخدرات المضبوطة في مخزن خصصه المتهمون لتجارتهم المجرمة والذخيرة 5 كيلو من الحشيش واللاريكا والماريغوانا، هذا إلى جانب 8 أسلحة نارية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها: «في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وملاحقة المتورطين في تهريبها وترويجها، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل إجرامي مسلح مكون من 3 متهمين من المقيمين بصورة غير قانونية، وهم: (ف. ع)، و(ع. ع)، و(ع. م)، وذلك بعد توافر الأدلة على تورطهم في حيازة وترويج المواد المخدرة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.

وذكر البيان ان التحريات والمتابعة الدقيقة خلصت الى قيام المتهمين باستخدام موقع في منطقة (بر السالمي) لتخزين وترويج المواد المخدرة، حيث تمت مداهمته بعد الحصول على الإذن القانوني اللازم، وعثر بحوزة المتهمين على كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، شملت نحو (4) كيلوغرامات من مادة الحشيش، و100 غرام من الماريغوانا، وكيلوغراما من بودرة «اللاريكا»، بالإضافة إلى 25000 كبسولة وقرص من المؤثرات العقلية، إلى جانب 3 موازين إلكترونية حساسة، وسلاحين ناريين من نوع كلاشينكوف، و6 مسدسات، وكمية من الذخائر. وأشارت في بيانها الى انه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة وجهودها الأمنية لملاحقة وضبط المتورطين في قضايا المخدرات، حفاظا على المجتمع واستقراره، وحماية لأفراده من هذه السموم المدمرة.

