بالفيديو ضبط 3 مقيمين بصورة غير قانونية بـ 5 كيلو مخدرات و25 ألف حبة مهدئة و8 أسلحة نارية وذخيرة

بالفيديو ضبط 3 مقيمين بصورة غير قانونية بـ 5 كيلو مخدرات و25 ألف حبة مهدئة و8 أسلحة نارية وذخيرة
تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل إجرامي مسلح مكون من 3 متهمين من المقيمين بصورة غير قانونية، لتورطهم في حيازة وترويج المواد المخدرة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وبلغت كميات المخدرات المضبوطة في مخزن خصصه المتهمون لتجارتهم المجرمة والذخيرة 5 كيلو من الحشيش واللاريكا والماريغوانا، هذا إلى جانب 8 أسلحة نارية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها: «في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، وملاحقة المتورطين في تهريبها وترويجها، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل إجرامي مسلح مكون من 3 متهمين من المقيمين بصورة غير قانونية، وهم: (ف. ع)، و(ع. ع)، و(ع. م)، وذلك بعد توافر الأدلة على تورطهم في حيازة وترويج المواد المخدرة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وذكر البيان ان التحريات والمتابعة الدقيقة خلصت الى قيام المتهمين باستخدام موقع في منطقة (بر السالمي) لتخزين وترويج المواد المخدرة، حيث تمت مداهمته بعد الحصول على الإذن القانوني اللازم، وعثر بحوزة المتهمين على كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، شملت نحو (4) كيلوغرامات من مادة الحشيش، و100 غرام من الماريغوانا، وكيلوغراما من بودرة «اللاريكا»، بالإضافة إلى 25000 كبسولة وقرص من المؤثرات العقلية، إلى جانب 3 موازين إلكترونية حساسة، وسلاحين ناريين من نوع كلاشينكوف، و6 مسدسات، وكمية من الذخائر. وأشارت في بيانها الى انه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة وجهودها الأمنية لملاحقة وضبط المتورطين في قضايا المخدرات، حفاظا على المجتمع واستقراره، وحماية لأفراده من هذه السموم المدمرة.
