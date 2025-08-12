  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الدحيل القطري يتأهل لمرحلة الدوري من أبطال آسيا للنخبة عقب الفوز على سيباهان الإيراني

الدحيل القطري يتأهل لمرحلة الدوري من أبطال آسيا للنخبة عقب الفوز على سيباهان الإيراني

2025-08-12 11:13:26
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 12 – 8 (كونا) –- تأهل نادي (الدحيل) القطري اليوم الثلاثاء إلى مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بعد فوزه على (فولاد سيباهان) الإيراني بثلاثة أهداف لهدفين على استاد خليفة الدولي ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل.
وبهذه النتيجة يكون (الدحيل) الفريق الثاني عشر الذي سينافس في مجموعة الغرب بالبطولة القارية كما سينضم إلى 22 فريقا تأهلت مباشرة إلى مرحلة الدوري الذي ستجرى قرعته في ماليزيا يوم الجمعة المقبل بينما ينتقل الخاسر إلى دور المجموعات من بطولة (دوري أبطال آسيا 2).
وسجل للدحيل كل من إبراهيم بامبا والجزائري عادل بولبينة والبولندي كريستوف بيونتيك في الدقائق 11 و24 و33 فيما سجل للفريق الإيراني أمين حزباوي في الدقيقة الثالثة وميلاد زكي بور في الوقت المحتسب بدلا عن ضائع في الشوط الثاني.
يذكر ان (الأهلي) السعودي هو بطل النسخة الماضية عندما تغلب على (كواساكي فرونتالي) الياباني بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في ديسمبر 2023 اختيار الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستضافة الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسمين الرياضيين (2024 - 2025) و(2025 - 2026). (النهاية)

س س س / ر ج


MENAFN12082025000071011013ID1109920854

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث