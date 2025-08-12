الدحيل القطري يتأهل لمرحلة الدوري من أبطال آسيا للنخبة عقب الفوز على سيباهان الإيراني

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الدحيل القطري يتأهل لمرحلة الدوري من أبطال آسيا للنخبة عقب الفوز على سيباهان الإيراني
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 12 – 8 (كونا) –- تأهل نادي (الدحيل) القطري اليوم الثلاثاء إلى مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم بعد فوزه على (فولاد سيباهان) الإيراني بثلاثة أهداف لهدفين على استاد خليفة الدولي ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل.
وبهذه النتيجة يكون (الدحيل) الفريق الثاني عشر الذي سينافس في مجموعة الغرب بالبطولة القارية كما سينضم إلى 22 فريقا تأهلت مباشرة إلى مرحلة الدوري الذي ستجرى قرعته في ماليزيا يوم الجمعة المقبل بينما ينتقل الخاسر إلى دور المجموعات من بطولة (دوري أبطال آسيا 2).
وسجل للدحيل كل من إبراهيم بامبا والجزائري عادل بولبينة والبولندي كريستوف بيونتيك في الدقائق 11 و24 و33 فيما سجل للفريق الإيراني أمين حزباوي في الدقيقة الثالثة وميلاد زكي بور في الوقت المحتسب بدلا عن ضائع في الشوط الثاني.
يذكر ان (الأهلي) السعودي هو بطل النسخة الماضية عندما تغلب على (كواساكي فرونتالي) الياباني بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في ديسمبر 2023 اختيار الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستضافة الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسمين الرياضيين (2024 - 2025) و(2025 - 2026). (النهاية)
س س س / ر ج
وبهذه النتيجة يكون (الدحيل) الفريق الثاني عشر الذي سينافس في مجموعة الغرب بالبطولة القارية كما سينضم إلى 22 فريقا تأهلت مباشرة إلى مرحلة الدوري الذي ستجرى قرعته في ماليزيا يوم الجمعة المقبل بينما ينتقل الخاسر إلى دور المجموعات من بطولة (دوري أبطال آسيا 2).
وسجل للدحيل كل من إبراهيم بامبا والجزائري عادل بولبينة والبولندي كريستوف بيونتيك في الدقائق 11 و24 و33 فيما سجل للفريق الإيراني أمين حزباوي في الدقيقة الثالثة وميلاد زكي بور في الوقت المحتسب بدلا عن ضائع في الشوط الثاني.
يذكر ان (الأهلي) السعودي هو بطل النسخة الماضية عندما تغلب على (كواساكي فرونتالي) الياباني بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن في ديسمبر 2023 اختيار الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستضافة الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسمين الرياضيين (2024 - 2025) و(2025 - 2026). (النهاية)
س س س / ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
الحكومة الإسبانية تطالب بالغاء حظر الاحتفالات الإسلامية
أظافر 'البولكا دوت'.. صيحة المانيكير الكلاسيكي لصيف هذا العام
عبارة على حائط المبكى تشعل الغضب في الكيان
زيلينسكي: التنازلات لن تقنع روسيا بوقف الأعمال القتالية
كامكو تربح 7 1 ملايين دينار في النصف الأول
نيسان تقدم تصميم خلية النحل الجريء بسيارة ماجنايت الجديدة كليا