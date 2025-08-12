وزير الخارجية السعودي ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا التطورات في غزة

403
وزير الخارجية السعودي ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا التطورات في غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 8 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية إضافة إلى الجهود المبذولة للتعامل معها.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تناول أيضا بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
