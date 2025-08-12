  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزير الخارجية السعودي ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا التطورات في غزة

وزير الخارجية السعودي ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا التطورات في غزة

2025-08-12 11:13:26
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 8 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية إضافة إلى الجهود المبذولة للتعامل معها.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تناول أيضا بحث المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

ع ش / ح م ف


MENAFN12082025000071011013ID1109920853

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث