الإمارات تنفذ الإنزال الجوي ال 69 الخاص بتقديم المساعدات الانسانية لاهالي قطاع غزة

الإمارات تنفذ الإنزال الجوي ال 69 الخاص بتقديم المساعدات الانسانية لاهالي قطاع غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) ابوظبي - 12 - 8 (كونا) -- نفذت دولة الإمارات اليوم الثلاثاء الإنزال الجوي ال 69 الخاص بتقديم المساعدات الانسانية لسكان قطاع غزة المنكوبين.
وقالت وكالة أنباء الإمارات ان انزال المساعدات الانسانية ياتي ضمن عملية (طيور الخير) التابعة لعملية (الفارس الشهم 3) بالتعاون مع الأردن وبمشاركة كل من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا.
واوضحت ان المساعدات تتضمن كميات من المواد الغذائية الأساسية تم تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وأضافت أنه تم ايضا ادخال 20 شاحنة محملة ب500 طن من المواد الغذائية عبر المعابر البرية الى داخل القطاع وذلك ضمن الجهود الإماراتية المستمرة لتأمين الإمدادات الحيوية برا وجوا.
وذكرت أنه بلغ إجمالي المساعدات التي تم إنزالها جوا أكثر من 3924 طنا من الغذاء والمستلزمات الضرورية "وذلك تأكيدا لالتزام الامارات الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم".(النهاية)
