  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الإمارات تنفذ الإنزال الجوي ال 69 الخاص بتقديم المساعدات الانسانية لاهالي قطاع غزة

الإمارات تنفذ الإنزال الجوي ال 69 الخاص بتقديم المساعدات الانسانية لاهالي قطاع غزة

2025-08-12 11:13:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) ابوظبي - 12 - 8 (كونا) -- نفذت دولة الإمارات اليوم الثلاثاء الإنزال الجوي ال 69 الخاص بتقديم المساعدات الانسانية لسكان قطاع غزة المنكوبين.
وقالت وكالة أنباء الإمارات ان انزال المساعدات الانسانية ياتي ضمن عملية (طيور الخير) التابعة لعملية (الفارس الشهم 3) بالتعاون مع الأردن وبمشاركة كل من ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وفرنسا.
واوضحت ان المساعدات تتضمن كميات من المواد الغذائية الأساسية تم تجهيزها بدعم من مؤسسات وجهات خيرية إماراتية لتلبية احتياجات سكان القطاع في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وأضافت أنه تم ايضا ادخال 20 شاحنة محملة ب500 طن من المواد الغذائية عبر المعابر البرية الى داخل القطاع وذلك ضمن الجهود الإماراتية المستمرة لتأمين الإمدادات الحيوية برا وجوا.
وذكرت أنه بلغ إجمالي المساعدات التي تم إنزالها جوا أكثر من 3924 طنا من الغذاء والمستلزمات الضرورية "وذلك تأكيدا لالتزام الامارات الثابت بمساندة الأشقاء الفلسطينيين وتعزيز صمودهم".(النهاية)

س خ م / س ع م


MENAFN12082025000071011013ID1109920852

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث