وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأردني هاتفيا التطورات في غزة

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأردني هاتفيا التطورات في غزة
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 8 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان هاتفيا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي اليوم الثلاثاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان له أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من أيمن الصفدي.
وأضاف البيان ان الجانبين بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. (النهاية)
