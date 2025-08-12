  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأردني هاتفيا التطورات في غزة

2025-08-12 11:13:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 12 - 8 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان هاتفيا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي اليوم الثلاثاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان له أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من أيمن الصفدي.
وأضاف البيان ان الجانبين بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. (النهاية)

